DIAPORAMA | Pairi Daiza s’illumine pour les fêtes: 3 bonnes raisons de céder à la tentation

Le célèbre parc animalier s’est paré de son plus beau manteau pour accueillir les visiteurs du 14 décembre au 5 janvier, lesquels pourront observer entre bien d’autres choses les nouveaux bébés pandas ou encore le nouveau monde, «La Terre du Froid».

Pour la première fois en 25 années d’existence, Pairi Daiza ouvrira durant la période des fêtes de fin d’année.

«Cette initiative répond à la demande de plus en plus forte venant de nos visiteurs qui trouvent la période de fermeture habituelle (de mi-novembre à mi-mars) trop longue, explique Claire Gilissen, responsable presse du site. Et puis nous avons une foule d’animaux qui sont au final très à l’aise avec les conditions climatiques que nous connaissons en Belgique à cette époque de l’année. Surtout depuis l’ouverture de notre monde “La Dernière Frontière” (NDLR: lors de la saison 2018) où les visiteurs peuvent admirer des ours, des loups, des élans… »

Dès ce samedi 14 décembre, le parc sera donc ouvert pour une durée de trois semaines, soit jusqu’au 5 janvier.

Voici 3 bonnes raisons de céder à la tentation et ainsi visiter le célèbre parc animalier en cette froide saison.

1. La magie des fêtes

Pour cette période très spéciale, le parc s’est paré de son plus beau manteau: des millions de petites ampoules LED recouvrent désormais bâtisses et végétation aux quatre coins du parc. De quoi faire apparaître la magie de Noël.

Notre coup de cœur des illuminations: le monde appelé «Royaume du Milieu» et son univers asiatique. ÉdA / Romain Veys

Trois sites (la miniferme, la tour et le château) bénéficient par ailleurs d’un décor de type «mapping»: des animations colorées projetées sur la façade des bâtiments contribuent à rendre la visite des plus féeriques.

Des animations luminaires et sonores agrémentent certains bâtiments du site. ÉdA/ Romain Veys

Enfin, le parc dispose de sa propre patinoire, vaste étendue de glace (synthétique) qui borde le gigantesque bassin au centre du domaine.

Le parc s’est doté d’une patinoire pouvant supporter jusqu’à 500 visiteurs en même temps. ÉdA/ Romain Veys

2. Bao Mei et Bao Di en vedettes

Cette ouverture hors saison marque aussi la première sortie officielle de Bao Mei et Bao Di, les deux pandas nés le 8 août dernier au sein du parc.

Les bébés pandas nés en août dernier sont désormais visibles jusque 16 h 30. ÉdA/ Romain Veys

Vedettes du parc, les pandas géants sont donc désormais au nombre de cinq: Xing Hui (le papa), Hao Hao (la maman), Tian Bao (le grand frère, né à Pairi Daiza le 2 juin 2016), et les jumeaux (nés le 8 août 2019) Bao Mei (mâle) et Bao Di (femelle).

3. La découverte d’un nouveau monde

Enfin, et non des moindres, l’ouverture du parc cet hiver permettra aux visiteurs qui s’y aventureront de découvrir le tout nouveau monde de «La Terre du Froid», où les premiers animaux que sont les rennes et les tigres de Sibérie seront rejoints, lors de l’ouverture de la saison 2020 (le 21 mars) par des manchots, des morses et des ours blancs.