Jeff Hoeyberghs porte plainte pour diffamation et harcèlement

Jeff Hoeyberghs, sous le feu des critiques depuis la révélation de ses propos polémiques sur les femmes, contre-attaque. Son avocat a fait savoir vendredi qu’il a déposé deux plaintes et qu’il considère que ses dires n’ont rien de répréhensible.

Dans une déclaration écrite, Jeff Hoeyberghs explique que les propos tenus lors d’une conférence de l’association étudiante KVHV n’étaient pas «destinés au public».

Son avocat révèle que deux plaintes ont été déposées: une pour diffamation contre les responsables de Campagna Rosa, une association de lutte contre le sexisme qui a diffusé ce mardi 10 décembrela vidéo du discours controversé du chirurgien plasticien. L’autre pour harcèlement contre X pour avoir «appelé le chirurgien quotidiennement et l’insulter dans les jours qui ont suivi la publication de la vidéo.»

Le chirurgien serait, selon ses mots, attaqué «par certaines institutions». Les communiqués de presse desdites institutions, qui ne sont d’ailleurs pas nommées, sont en outre «formulés de manière clairement intimidante». «On croirait presque à la formation d’un gang», ajoute-t-il.

L’Université de Gand prend des mesures Le conseil d’administration de l’Université de Gand a pris la décision de suspendre l’association des étudiants catholiques flamands (KVHV) pour deux mois après les propos misogynes et sexistes émis par le chirurgien plasticien flamand Jeff Hoeyberghs au cours d’une conférence.

1.200 plaintes à l’Institut pour l’Égalité des Femmes et des Hommes (IEFH)

En un jour, la dite vidéo avait généré 1.200 plaintes à l’Institut pour l’Égalité des Femmes et des Hommes (IEFH) signalant les propos misogynes et sexistes du chirurgien plasticien flamand au cours d’une conférence qui se tenait à l’Université de Gand. Parmi ces nombreux signalements, figurent ceux des députés PS Laurence Zanchetta et Patrick Prévot qui ont affiché jeudi leur formulaire de plainte rempli sur Twitter.