Europa League: le Buffalo Roman Bezus dans l’équipe de la semaine

Le milieu de terrain ukrainien de La Gantoise Roman Bezus figure dans l’équipe de la semaine de l’Europa League de football, dont l’Union européenne (UEFA) a dévoilé la composition vendredi matin.

Jeudi il avait offert deux assists à Laurent Depoitre, lors de la victoire, 2-1, contre Oleksandriya, qui a assuré la première place du Groupe I aux Buffalos, qualifiés pour les seizièmes de finale de l’épreuve.

