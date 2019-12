Élections sociales — Les numéros de listes syndicales sont connus

Lucie, 6 ans, et Ilyana, 3 ans, étaient présentes vendredi au cabinet de la ministre de l’Emploi Nathalie Muylle pour tirer au sort les numéros de listes syndicales en vue des élections sociales de mai prochain.

Peut-être moins intimidée par les figures de proue syndicales que sa consœur du jour, Lucie a pioché le n°1 pour le syndicat libéral CGSLB, le 2 pour le syndicat chrétien CSC et le 3 pour le syndicat socialiste FGTB. Le numéro 4 incombe automatiquement à la Confédération nationale des cadres (CNC).

Les élections sociales, qui se tiendront du 11 au 24 mai 2020, permettent aux travailleurs d’élire, pour une durée de quatre ans, leurs représentants au sein des conseils d’entreprise — pour celles de plus de 100 travailleurs — et des comités pour la prévention et la protection du travail (CPPT) — pour celles d’au moins 50 travailleurs.

Ces élections comprendront plus de 10.000 procédures électorales impliquant plus de 1,8 million de travailleurs.

Pour la première fois, les intérimaires auront le droit de participer au vote s’ils satisfont à différents critères d’ancienneté. Une mesure saluée par les syndicats — qui estimaient lors des dernières élections sociales que le taux de participation avait faibli en raison du nombre croissant d’intérimaires en Belgique — mais décriée par la Fédération des Entreprises de Belgique notamment parce qu’elle estime que la mesure aura un impact important sur la charge administrative.