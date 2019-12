La moutarderie Bister vendue à la société Natura, basée à Tubize

Active depuis cent ans dans le Namurois, d’abord à Jambes puis à Achêne, la moutarderie familiale est revendue à Natura, une entreprise de Tubize.

Une page de l’histoire économique namuroise s’est tournée ce vendredi. La société alimentaire Natura basée à Tubize, a racheté les moutarderies Bister. L’entreprise centenaire était dans le giron familial depuis 1919, d’abord à Jambes et puis à Achêne, où le siège avait déménagé en 2013. Faute de repreneur, Fabienne Bister, a donc décidé de vendre. Mais pas à n’importe qui. « Je tenais beaucoup à ce qu’une autre société familiale belge prenne le relais de la belle histoire écrite par mon grand-père, mon père et moi-même. J’ai totale confiance en Arthus de Bousies (NDLR directeur de Natura) pour poursuivre ce développement international dans le respect de nos valeurs. Nos marques sont fortes, les projets nombreux et le dynamisme bien présent », dit-elle dans un communiqué de presse.

Tous les emplois maintenus

En acquérant Bister, Natura étoffe sa gamme de produit de 30 nouvelles références dont la célèbre moutarde «L’Impériale» dans son indissociable pot en grenade. Meilleure vente belge.

La société brabançonne met aussi un pied sur le marché français. En effet Bister a développé ses activités à travers une société-sœur, Bister France SARL, basée à Saint-Thibault (près de Troyes en Champagne). Elle compte cinq personnes dont l’emploi sera maintenu. Tout comme celui des 15 travailleurs belges.

La moutarderie familiale namuroise est la quatrième société du secteur rachetée par le jeune entrepreneur Arthus de Bousies après Natura en 2012, le Néerlandais Ton’s Mosterd et le fabricant belge de confits d’oignons et de figues Top Quality, en 2018.

« Notre objectif est de créer et de faire perdurer des marques fortes et locales dans chaque pays où nous sommes. Avec Bister, « la » moutarde belge par excellence, et « nos » mayonnaises et vinaigrettes Natura, nous redonnons aux consommateurs le (bon) goût du naturel et du local », explique l’intéressé.