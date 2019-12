Subsides pour les infrastructures sportives: jackpot pour l’AEDEC d’Hyon

Le club décroche plus d’un million€ sur les 5,1 millions€ dévolus en Wallonie pour ce dernier trimestre 2019.

Les subsides «Infrasports», ce sont des subsides octroyés chaque trimestre par le ministre wallon des infrastructures sportives à des clubs wallons afin qu’ils puissent développer et entretenir leurs infrastructures sportives, via l’achat d’équipements sportifs et de matériel d’entretien, le renouvellement de surfaces, de la rénovation ou des extensions…

Pour ce dernier trimestre, dix projets ont été sélectionnés par le ministre Jean-Luc Crucke dans le Hainaut. Mais un se taille la part du lion: l’AEDEC d’Hyon, qui se voit octroyer 1 035 660€ pour la construction d’une salle récréative et sportive. C’est le plus gros subside de toute cette vague hivernale.

Principalement occupé par le club de football (environ 160 affiliés dont une équipe seniors évolue en P3 ), le site de l’AEDEC Hyon a été construit en 1974 grâce à l’utilisation de matériaux de récupération.

Aujourd’hui les bâtiments sont devenus vétustes et énergivores. Le club de tennis de table (environ 180 affiliés) évolue actuellement dans d’autres infrastructures de l’entité, mais le souhait de la ville est de rassembler tous les clubs de l’AEDEC Hyon sur le même site.

Au vu de l’état des infrastructures et du non-respect des normes, le projet vise à démolir les bâtiments existants afin d’en construire de nouveaux, conformes aux normes et permettant de maîtriser la consommation d’énergie.

Une salle polyvalente sera mise à disposition du club de tennis de table et pourra également accueillir d’autres activités. Un accès PMR est aussi prévu.

Les autres élus

Dans la région, d’autres clubs ont également été gâtés. La RAAL La Louvière recevra 22 750€ pour l’achat d’équipement sportif et de gros matériel d’entretien pour le complexe sportif Saint-Julien à Strépy-Bracquegnies, où évolue son école de jeunes.

Du côté de Soignies, le club de l’US Neufvilles décroche 11 430€ pour l’achat de gros matériel d’entretien pour le gazon synthétique. Enfin, 9 940€ seront dédiés à l’éclairage du site provincial de Ciply où évolue l’ACFF de Mons.