COUP DE SONDE | Quels tubes de l’année 2012 préférez-vous?

Pour les fêtes de Noël, on vous propose chaque jour une playlist venue tout droit de la dernière décennie. Ce mercredi, place aux tubes des années 2012.

Quoi de mieux pour fêter Noël qu’une bonne playlist? Après avoir ressorti tous les tubes des nineties durant l’été, L’Avenir se lance dans les chansons récentes pour les fêtes de fin d’année.

Durant l’année 2012, les tubes ont foisonné. Nous avons sélectionné ces 26 chansons qui ont cartonné à ce moment-là. Au programme? Le succès mondial «Gangnam style» de Psy, du Belge avec Gotye et Noa Moon, «Skinny love» et «People help the people» de Birdy ou encore «Sexy and I know it» de LMFAO.

Alors, prêts à danser, chanter et faire la fête en ce jour de Noël?

C’est purement subjectif, juste pour le plaisir des oreilles et en souvenir du bon temps. Pour saupoudrer le tout, on vous propose de choisir vos cinq tubes préférés. À vos votes!