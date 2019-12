Grande Halle à Molenbeek: 450.000€ pour réaménager le quai de l’Industrie

Le projet «Grande halle» doit revitaliser cet ancien site industriel du quai de l’Industrie, à Molenbeek: une crèche et un espace public en intérieur d’îlot y sont prévus. EdA - Julien RENSONNET

450.000 euros seront injectés dans le réaménagement du Quai de l’Industrie, à Molenbeek, à proximité du projet mixte «Grande Halle». L’espace public sera rééquilibré entre trafic voiture, piétons et vélos.

Le gouvernement bruxellois a décidé jeudi d’injecter quelque 450.000 euros dans le réaménagement du Quai de l’Industrie, à Molenbeek, à proximité du projet «Grande Halle» (lire cadrée) à Molenbeek-Saint-Jean. Le Quai de l’industrie devient, à cet endroit, un quartier résidentiel, directement connecté au bord du canal.

Selon la ministre de la Mobilité et des Travaux publics, Elke Van den Brandt (Groen), son réaménagement permettra de mieux diviser l’espace public, et de créer un meilleur équilibre entre les différents utilisateurs (piétons, cyclistes, voitures et camions).

De plus, un grand nombre de places de stationnement sont remplacées par des parkings à vélos. La vitesse sera réduite. Grâce à ce réaménagement, le quai de l’industrie respecte le statut «Vélo Confort» prévu dans le plan de mobilité Good Move. Un permis pour la refonte de cet espace public dans un quartier résidentiel du quai de l’industrie, a déjà été délivré par le fonctionnaire délégué le 25 janvier 2019. La commune a lancé les appels d’offres nécessaires et est prête à démarrer les travaux.

Un important pôle socio-économique

«Grâce à cette refonte, nous pouvons nous atteler à résoudre les différents problèmes de sécurité, tels que le trafic de fret, l’occupation de l’espace par le stationnement et la gestion du trafic de transit. Nous voulons que les activités se fassent en bonne intelligence avec le développement du projet de la «Grande Halle», a commenté la ministre de la Mobilité.

Via le contrat de quartier durable «la petite Senne», la commune de Molenbeek-Saint-Jean entend créer, avec la «Grande Halle», un important pôle socio-économique qui dynamisera l’ensemble de la zone (lire cadrée).

En outre, le réaménagement du quai de l’industrie, entre la rue de Liverpool et la rue de Gosselies est prévu. L’échevin Jef Van Damme (One Brussels, - sp.a) juge pour sa part que le réaménagement du Quai de l’Industrie constituera à la fois la clé de voûte et l’accès à une grande place publique qui sera créée au cœur du quartier Heyvaert. Selon lui, les travaux démarreront en janvier.