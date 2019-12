Ce week-end, le grand barnum RTL débarque à Mons et Luke Skywalker enfile ses moufles

Deuxième week-end de décembre à marquer sous le signe de Noël. Au programme: une parade luxembourgeoise à Mons, des marchés de Noël et Star Wars au pays des geeks d’hiver.

La «féerie de Noël» s’installe à nouveau dans la région de Mons et du Centre, avec une nouvelle vague de marchés de Noël, dont les étals à vin chaud ne s’ouvriront que ce week-end. Il y aura aussi une méga parade organisée par un célèbre groupe médiatique luxembourgeois. Et puis certains audacieux permettent de varier un peu nos propositions de sorties, très homogènes en ce mois de décembre.

Marché de Noël du Rœulx

La Ville du Rœulx organise son marché de Noël dès ce vendredi 13 jusqu’au 15 décembre. Qu’y retrouve-t-on?

Jean Leclercq Et bien des chalets: 30 sont annoncés, avec des découvertes culinaires et une ambiance «festive et bon enfant, caractéristique de notre entité» nous dit-on.

Refroidi par une météo que l’on annonce infecte? Un chapiteau abritera 17 créateurs proposant des pièces originales dans différentes disciplines: vitrail, sculpture, bijoux en verre et de fantaisie, accessoires de mode, articles de décoration, céramique, marqueterie, patchwork, bois tourné…

Le marché de Noël sera lancé par un cortège aux lampions avec échassiers lumineux à l’ouverture de l’événement le vendredi 13 décembre dès 17 h 30. Une patinoire pour les enfants, des orchestres de Noël et des animations pour les enfants (pêche aux canards, lecture d’un conte de Noël, atelier de bricolage, ciné-kids, spectacle de magie) sont prévues durant trois jours.

Grand-Place, Le Rœulx. Plus d’infos: www.leroeulxnoel.be.

féeries de Soignies

Soignies aussi proposera ses féeries, du 13 au 15 décembre. Au programme: marché de Noël et chalets, lectures de conte, corrida de Noël, maquillage avec la mère Noël, animations, balade en calèche, séances photos, chorale, déjeuner équitable, spectacles pour enfants, animations, distributions de bonbons…

Le marché de Noël se clôturera avec une parade de Noël au départ de la rue de la Station, qui empruntera la rue de Mons, la Grand-Place, la rue du Lombard et arrivera à la Place Verte.

Infos: www.soignies.be.

Parade de Noël RTL

Pour la première fois, la Parade de Noël du groupe RTL se déroulera à Mons ce samedi 14 décembre. L’événement rassemble du monde: entre 40 000 et 100 000 personnes, selon l’organisateur.

ÉdA – Florent Marot Une vingtaine de chars et près de 180 comédiens animeront ce spectacle, dont le train du Pôle Express, le Père Noël, la fanfare Bel RTL ou le camion Coca-Cola qui clôture la marche. Les animatrices et animateurs de RTL seront évidemment présents sur leurs chars.

Quatre moments principaux sont à signaler: la séance de dédicaces des animateurs (16 h 30-18 h 30), le départ de la parade RTL (18 h 30 au pied de la place de Nimy) et son arrivée vers 20 h 20, au même endroit, et qui coïncidera avec le feu d’artifice.

Comme au Tour de France, une caravane publicitaire précède le cortège, avec distribution de goodies. Histoire de rappeler que l’esprit de Noël en Occident, c’est avant tout consommer.

A signaler également l’enregistrement de l’émission «I Comme» au cœur de Mons Cœur en Neige.

Winter Geek Festival

- Et on termine par l’activité qui détonne (un peu): le Winter Geek Festival, ce dimanche 15 décembre au Lotto Mons Expo. Il s’agit de la déclinaison hivernale du Summer Geek Festival, qui a eu lieu deux fois, en 2018 et 2019.

Ce festival, dédié à la communauté «geek», s’adresse à tous les passionnés, amateurs et professionnels du manga, des jeux vidéo ancienne et nouvelle génération, des comics, des séries TV, des films de science-fiction, de la culture asiatique et des jeux de plateau, de découvrir de nombreux stands, boutiques et éditeurs, de rencontrer des stars de la culture geek et de s’initier à des activités issues de plusieurs univers.

Un axe du festival sera dédié à la série Star Wars, dont le énième opus est attendu sur les écrans la semaine prochaine. Bon, on nous promet quand même aussi de la féerie de Noël: un gros bonhomme barbu vêtu de rouge est annoncé. Décidément, on n’y coupera pas, même chez les geeks…

Mais au fait, c’est quoi un geek?Réponse avec ce couple de passionnés, qui a ouvert un café geek il y a quelques mois à Mons.

Winter Geek Festival, le 15 décembre de 10 h à 18 h au Lotto Mons Expo, rue Thomas Edison.