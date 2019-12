Joie ou «cauchemar», la presse britannique souligne la victoire «historique» de Boris Johnson

La presse britannique s’accorde à souligner le caractère «historique» de la victoire du Premier ministre britannique Boris Johnson aux élections législatives.

+ À LIRE AUSSI | Élections au Royaume-Uni : les électeurs offrent au Premier ministre Boris Johnson une éclatante victoire aux législatives

Qu’ils se réjouissent ou crient au «cauchemar», les journaux britanniques s’accordent ce vendredi à souligner le caractère «historique» de la victoire du Premier ministre britannique Boris Johnson, désormais à la tête d’une large majorité qui va lui permettre de mener le Royaume-Uni hors de l’UE au 31 janvier.

«Victoire pour Boris… et pour le Brexit!» se réjouit le tabloïd Daily Express, donnant le ton des quotidiens populaires favorables aux conservateurs.

Le Daily Mail, qui appelle en grosses lettres à la une de son édition papier ses lecteurs à «se réjouir» de la victoire de Boris Johnson et affiche sur son site une photo du Premier ministre avec sa compagne, titrant «Je ne vous laisserai pas tomber».

«Cauchemar avant Noël»

Seul tabloïd favorable aux travaillistes de Jeremy Corbyn, le Daily Mirror s’effare de ce «Cauchemar avant Noël».

Référence des milieux d’affaires, le Financial Times souligne que Boris Johnson ne dépend plus désormais du soutien des plus eurosceptiques au sein de son parti conservateur.

Le très pro-Johnson Daily Telegraph retient l’«humiliante défaite» de la cheffe des Libéraux-démocrates Jo Swinson, bête noire des pro-Brexit avec sa promesse d’annuler la sortie de l’UE. Non seulement son parti recule mais elle a perdu son siège de députée.

«La plus grande avancée des conservateurs depuis Thatcher»

Le Guardian (gauche), parle de «choc» et relève que «le pari de déclencher des élections anticipées pour unifier le vote pour le Brexit paye», et décime les travaillistes, en remportant «une série de sièges sur le Labour de Jeremy Corbyn sur ses terres traditionnelles».

The Independant note quant à lui que Johnson réalise «la plus grande avancée des conservateurs depuis Thatcher» pendant que le «Labour enregistre son pire résultat depuis (Clement) Attlee», au pouvoir de 1945 à 1951.