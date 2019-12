Neutralité carbone en 2050: l’UE s’engage, à une exception près

Charles Michel a évoqué un message «très fort»: les chefs d’Etat et de gouvernement des pays membres de l’UE se sont accordés dans la nuit pour endosser officiellement l’objectif de neutralité climatique pour l’Union d’ici à 2050, avec un bémol.

Les chefs d’Etat et de gouvernement des pays membres de l’UE se sont accordés dans la nuit pour endosser officiellement l’objectif de neutralité climatique pour l’Union d’ici à 2050, mais avec un bémol toutefois. Le texte des conclusions adoptées après de longues discussions précise qu’un Etat membre ne peut pas s’engager pour le moment à implémenter un tel objectif.

Il s’agit de la Pologne, a rapidement dévoilé la chancelière allemande Angela Merkel peu après la fin des échanges de ce premier jour de sommet bruxellois.

Le texte précise que «le Conseil européen reviendra» sur ce sujet «en juin 2020».

Dès le début du sommet, il était apparu que les discussions n’allaient pas être faciles au vu des réticences affichées par plusieurs pays d’Europe de l’Est encore fort dépendants des énergies fossiles, dont la Pologne.

Pour Sophie Wilmès, Première ministre belge, le fait que la Pologne indique qu’elle n’est pas prête actuellement à mettre en oeuvre un tel engagement ne signifie cependant pas que cet Etat est opposé à l’objectif de neutralité carbone. Les chefs d’Etat et de gouvernement ont constaté «la difficulté pour un Etat membre de s’engager aujourd’hui», a-t-elle précisé en insistant sur le mot «aujourd’hui». Le texte fixe d’ailleurs clairement une «clause de rendez-vous» pour remettre l’ouvrage sur le métier, a-t-elle formulé.

«Nous voulons que l’Europe soit le premier continent climatiquement neutre»

Il s’agit donc d’un «message très fort à l’ensemble des acteurs européens», a défendu Charles Michel en conférence de presse peu après 1h du matin. «Nous prenons un engagement fort: nous voulons que l’Europe soit le premier continent climatiquement neutre».

Le président du Conseil européen a répété qu’il était important de tenir compte des points de départ différents de chaque Etat, soit leur mix énergétique actuel, et des conséquences sociales de la transition vers le durable. «Nous avons tenu compte du fait que pour un Etat membre, il est nécessaire de prendre davantage de temps avant d’implémenter cet objectif», admet-il.

L’objectif de «neutralité carbone» pour 2050 est au centre du Pacte vert lancé mercredi par la nouvelle présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. Ce Pacte vert doit aussi contenir un mécanisme de «transition juste», avec entre autres un fonds pour aider dans la transition les régions «les plus vulnérables», ce que soutient explicitement le Conseil européen.

Le but affiché de la Commission et de la présidence du Conseil européen était, jeudi, d’obtenir des chefs d’Etat et de gouvernement un consensus pour un soutien global de l’objectif de neutralité carbone en 2050. Les discussions auront été très longues, en après-midi et en soirée, pour un résultat en demi-teinte.

Pour le reste, les conclusions reconnaissent le rôle clé que devront occuper la recherche et l’innovation dans la transition, ainsi que la nécessité de respecter le droit de chaque Etat de décider de son «mix énergétique». Comme le souhaitait par exemple la République tchèque, le nucléaire est explicitement mentionné, alors que le débat persiste sur l’opportunité d’encourager cette énergie dans le cadre d’une transition «verte». «Certains Etats membres ont indiqué qu’ils utilisent l’énergie nucléaire comme part de leur mix énergétique national», indiquent sobrement les chefs d’Etat et de gouvernement dans leurs conclusions.