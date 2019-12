«Ne doutez jamais de Boris!»: la joie des conservateurs dans un pub de Londres

Ils n’espéraient pas une telle victoire: des militants conservateurs ont accueilli par des cris de joie le triomphe de leur champion Boris Johnson dans un bar de Londres, mais l’ambiance était loin d’être aussi festive partout dans la capitale britannique.

«Ne doutez jamais de Boris!» lance Eno Mwamba, 28 ans, qui milite pour Boris Johnson depuis ses débuts à la mairie de Londres, après la publication d’un sondage sortie des urnes donnant aux conservateurs une majorité sans précédent depuis Margaret Thatcher.

«Cela met fin à toute l’incertitude» sur le Brexit, se réjouit ce jeune homme, qui travaille dans la finance.

Eno Mwamba est venu participer à une soirée élections organisée par des militants conservateurs dans un bar sportif du centre de Londres.

Les «tories» étaient donnés gagnants dans tous les sondages pendant la campagne mais avaient eux-mêmes mis en garde contre un résultat serré, brandissant le risque d’un Parlement sans majorité synonyme de nouveaux blocages.

Les visages se sont donc détendus à l’annonce des résultats et le public a applaudi à chaque proclamation du décompte dans les circonscriptions, scandant «Boris» et «Let’s get Brexit done» (Réalisons le Brexit), le slogan de campagne des conservateurs.

«Ce n’était pas prévu, mais c’est une avance très confortable», se félicite Yazdan Chowdhuoy, 25 ans, qui travaille dans la défense. Il parle d’une campagne «difficile» où il était parfois compliqué de déterminer quel serait l’enjeu déterminant: le Brexit, ou le NHS, le service de santé public.

À quelques kilomètres de là, au pub The Lexington, au sud d’Islington, très proche de la circonscription de Jeremy Corbyn, le chef défait de l’opposition travailliste, l’humeur était morose dans la salle encore pleine à 3 heures du matin.

«Un menteur plutôt que les enjeux sociaux»

«C’est extrêmement décevant que les gens aient préféré un menteur plutôt que les enjeux sociaux», lâche Pete Wells, 35 ans. Il déplore une campagne où l’électorat a choisi un «Trump» version britannique.

«Je suis très déçu et je ne sais pas comment réagir. Cela brise le coeur et il n’y a rien à faire», réagit Patrick Conboy, 25 ans, qui a voté pour les libéraux-démocrates, anti-Brexit. Il se résout désormais à une sortie de l’Union européenne le 31 janvier.

La soirée n’est «pas très plaisante», ajoute-t-il. «Les gens ne sont pas encore sûrs de l’impact que le résultat aura sur leur vie».