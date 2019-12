75 ème anniversaire de la Bataille des Ardennes: les 5 immanquables du week-end

Mais encore?

C’est un rendez-vous traditionnel mais si vous ne connaissez pas la marche du périmètre, il est grand temps de remédier à cela. Il s’agit d’une marche historique ponctuée de reconstitutions et de visite des lignes de front de la Bataille. Trois distances sont prévues: 7 km, 14 km et 21 km. Le départ est donné entre 7h et 9h30 depuis le centre sportif de Bastogne.

Bastogne War Museum : vendredi, séance de dédicaces d’auteurs et dessinateurs de la bataille des Ardennes et rencontre avec des vétérans. Samedi, bourse aux livres, rencontre avec des témoins civils et avec Shane Taylor («Doc» Roe dans Band of Brother) et focus sur la vie d’Augusta Chiwy. Le dimanche, le BWM ne sera pas accessible, mais l’Espace 23 accueille une rencontre avec des vétérans, avec Shane Taylor et Matthew Leitch ainsi qu’une expo statique de véhicules. Samedi et vendredi, installation de la «Patton’s canteen» dans une tente ambiance année 40, reconstitution miniature de la Grand-rue en 44 et différentes expositions.

Bastogne Barracks : durant tout le week-end, exposition vivante, défilé de véhicule d’époque, la cave McAuliffe, etc. Feu d’artifice le vendredi.

Musée 101e Airborne: vendredi, bourse militaire et présence d’Helen Patton. Samedi, bourse militaire, présence d’un vétéran et différentes lectures sur le général Patton. Dimanche, inauguration d’un diorama sur le général Patton, bourse militaire et lecture.

Sans oublier le festival du film de mémoire du 11 au 15 décembre et la commémoration à Noville le 22 décembre.