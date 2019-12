Sommet européen - Le climat perturbe la soirée des leaders européens

(Belga) La discussion sur l'ambition climatique de l'Union s'éternisait jeudi soir au sommet européen, qui rassemble à Bruxelles les chefs d'Etat et de gouvernement des 27 (Boris Johnson étant resté à Londres pour cause d'élections).

Le programme de jeudi prévoyait que les dirigeants discutent du climat, et de l'ambition du "Pacte vert" présenté la veille par Ursula von der Leyen, dans l'après-midi, avant d'aborder le budget pluriannuel de l'UE, l'autre pièce maîtresse du sommet, lors du dîner. Mais les exigences de la Pologne et de la République tchèque rendent les discussions difficiles, pour parvenir à un texte qui formaliserait l'engagement européen de neutralité carbone pour 2050 sans effrayer les pays de l'Est qui sont encore fort attachés aux énergies fossiles. Résultat: l'agenda a été chamboulé. La conférence de presse envisagée avant le dîner est passée à la trappe, et le repas, tardif (servi à 22H00 selon le média Politico), a été entamé avec toujours le climat en toile de fond. Finalement, le budget pluriannuel a été abordé, puis les affaires extérieures, avant que l'on ne reprenne la discussion sur l'ambition climatique du Vieux Continent. (Belga)