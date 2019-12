Europa League - La Gantoise bat Oleksandriya (2-1) et termine première de son groupe

(Belga) La Gantoise a terminé première du groupe I en battant Oleksandriya 2-1 jeudi soir lors de la sixième journée de l'Europa League. Après avoir pris rapidement les devants par Laurent Depoitre (7e, 16e), les Buffalos ont tremblé en seconde période mais n'ont subi qu'un seul but, marqué par Denys Miroshnichenko (54e). Gand (12 points) termine premier avec un point d'avance sur Wolfsburg, vainqueur de Saint-Etienne (1-0). Les Verts (4) devance Oleksandriya (3) de justesse.

Pour remplacer Michael Ngadeu suspendu, Jess Thorup a déplacé Mikael Lustig du flanc droit vers l'axe et l'a remplacé par Alessio Castro-Montes. Au latéral gauche, Nana Asaré a retrouvé sa place aux dépends de Milad Mohammadi. C'est toutefois le duo d'attaque Roman Yaremchuk-Depoitre qui s'est directement mis en évidence. L'Ukrainien est entré deux fois dans les seize mètres adverses mais son premier envoi a manqué de puissance (5e) et le second est passé à côté (6e). Par contre, Depoitre a frappé juste lorsque Roman Bezus l'a isolé face à Yuri Pankiv (7e, 1-0). L'attaquant gantois a doublé la mise quand Bezus, à nouveau, lui a glissé le ballon que Castro-Gomes lui avait cédé (16e, 2-0). Comme le plus difficile avait été fait, les Buffalos se sont montrés moins pressants. Cela ne les a pas empêchés de passer à plusieurs reprises près du troisième but. Yaremchuk (26e) et Bezus (40e) n'ont pas puni leurs compatriotes et Depoitre a loupé un hattrick (33e). La reprise a été sonnée par Oleksandriya. Si un tir de Kyrylo Kovalets est passé un mètre à côté (46e), Thomas Kaminski a été foudroyé par un missile de Miroshnichenko (5e, 2-1). A partir de ce moment-là, Gand a joué avec le feu et sans une intervention de son troisième Ukrainien, Igor Plastum, Denys Bezborodko aurait égalisé (68e). Les Buffalos ont continué à trembler mais Maksym Tretyakov, qui était placé au point de penalty, les a graciés en loupant son tir (69e). Malgré les changements apportés par Thorup, Gand n'était plus dans le coup et a dû patienter pour avoir sa première occasion que le réserviste Jean-Luc Dompé a manquée (80e). Entre-temps, l'ouragan Oleksandriya a perdu de sa force et Gand a arraché la première place qui lui rapporte un demi-million de plus. (Belga)