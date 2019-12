VIDÉOS | Gand-Oleksandriya 2-1: un match en deux temps et première place de groupe

Rapidement devant au marquoir, Gand s’est fait peur en seconde période mais termine premier de son groupe.

Face à Oleksandriya, les Buffalos n’ont pas tardé à confirmer leurs prétentions à la première place du groupe I. Mais s’ils avaient la bonne idée d’inscrire deux buts d’emblée, les Ukrainiens relançaient le suspense au retour des vestiaires.

La technique du match Arbitre: Petrescu (Rou) Buts: Depoitre (1-0, 7e; 2-0, 16e), Miroshnichenko (2-1, 54e) Cartes jaunes: Castro-Montes, Kovalets, Kums GAND: Kaminsky; Castro-Montes, Plastun, Lustig, Asare; Kums, Owusu, Vadis, Bezus (80e Dompé); Depoitre (93e Kvilitaia), Yaremchuk (73e Chakvetadze) OLEKSANDRIYA: Pankiv; Pashayev, Baboglo, Dubra, Miroshnichenko; Grechyshkin, Kovalets, Zaporozhan (46eDovgiy); Tretyakov, Luchkevych, Bezborodko (86e Joao Tiago)

Équipe-type gantoise

Pour ne rien laisser au hasard, Jess Thorup avait décidé de reconduire son équipe type pour ce dernier match de groupe. Si le coach danois devait se passer de sa pépite canadienne Jonathan David, les Buffalos pouvaient compter sur son duo ukrainien composé de Roman Yaremchuk et Roman Bezus pour alimenter l’homme de pointe, Laurent Depoître.

Depoître comme un poisson dans l’eau

Dès l’entame de la rencontre, Gand se portait vers le but adverse. En inscrivant tôt dans la rencontre deux buts (7e, 16e), l’inévitable Depoître, à chaque fois bien servi par Bezus, permettait ainsi aux Gantois de rapidement mener au score et jouer la suite de la rencontre en toute décontraction, face à cette équipe ukrainienne d’ores et déjà éliminée de la compétition.

La Gantoise aurait pu davantage alourdir le score en première mi-temps, mais Yuri Pankiv se chargeait de maintenir les Ukrainiens dans la rencontre.

Des ratés au redémarrage

Au retour des vestiaires, Gand oubliait de reprendre sa marche en avant. Tout profit pour Oleksandriya qui, via Denys Miroshnichenko, réduisait rapidement l’écart au marquoir. Forte de ce but, l’équipe ukrainienne retrouvait de la vigueur et imposait sa domination désormais aux Buffalos dans cette seconde période, échouant toutefois à concrétiser leurs nombreuses occasions de but.

Première place du groupe

Grâce à ce troisième succès, assorti de trois partages en six rencontres, Gand boucle son automne européen à la première place du groupe I, devant Wolfsburg, vainqueur de Saint-Étienne. Les hommes de Jess Thorup poursuivront donc leur parcours européen sur la même scène que le Club de Bruges, reversé en Europa League suite à sa 3e place obtenue dans le groupe A de Ligue des champions. Mission remplie pour les Buffalos.