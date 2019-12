L’ONU décrète les 20 juillet «Journée mondiale du jeu d’échecs»

L’Assemblée générale des Nations unies a adopté jeudi une résolution décrétant les 20 juillet «Journée mondiale du jeu d’échecs». Selon l’ONU, y jouer contribue à l’égalité des genres et à la mise en œuvre des objectifs de développement pour 2030.

Selon cette résolution, dont l’application repose sur les contributions financières volontaires des États membres, le jeu d’échecs permet le «renforcement de l’éducation, de l’égalité des genres et de l’avancement des femmes et des filles, ainsi que de l’inclusion, la tolérance, la compréhension mutuelle et le respect».

L’ONU «invite tous les États membres, organismes des Nations Unies et autres organisations internationales et régionales, le secteur privé et la société civile, y compris les ONG, les particuliers […] à célébrer la Journée mondiale du jeu d’échecs», précise le texte.

La résolution a été proposée par plusieurs pays dont l’Arménie, la Russie, le Bangladesh, l’Inde, la Chine, le Cameroun, Cuba ou le Liban.