Le Parlement de la Communauté germanophone a approuvé, jeudi soir, majorité contre opposition le budget 2020 de l'entité, qui sera à l'équilibre.

Le gouvernement germanophone avait la parole ce jeudi soir, lors de la séance plénière. Les quatre ministres ont réagi aux critiques formulées les jours précédents par l'opposition.

Harald Mollers, en charge de l'Enseignement, de la Formation et de la Petite enfance est notamment revenu sur la réforme rapide de l'enseignement souhaitée par l'opposition et a indiqué «que si une réforme est prévue en 2024, le processus est déjà en cours avec actuellement une phase de diagnostic».

Alors que les Verts s'inquiétaient du nombre d'instituteurs primaires qui n'étaient pas en possession d'un diplôme d'enseignant, le ministre a assuré que seuls 6,7% des instituteurs primaire et maternelle sont dans cette situation. Isabelle Weykmans, a, pour sa part, souligné l'importance de promouvoir l'accès à la culture et cela dès le plus jeune âge avec notamment le programme «Kultur macht Schule», qui permet à la culture d'entrer dans les écoles.

Le ministre Antonios Antoniadis, compétant en matières sociales, a indiqué que «30,1% des dépenses du budget 2020 seront consacrées aux affaires sociales». Concernant la politique des seniors, le ministre a rappelé que les moyens consacrés à l'aide à domicile ont augmenté de 57% par rapport à 2015.

Sans surprise, le ministre-président germanophone a, lui, rappelé que malgré la conjoncture économique, la Communauté germanophone serait la seule entité fédérée à présenter un budget 2020 en équilibre.

C'est donc, majorité contre opposition, avec 13 voix pour et 10 voix contre, que le budget 2020 a été approuvé.