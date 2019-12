«Les Sardines» se donnent rendez-vous samedi à Bruxelles pour dénoncer le populisme

Un mois jour pour jour après la naissance du mouvement spontané des Sardines à Bologne (nord de l’Italie), un rassemblement est prévu samedi à 16h00 place de l’Albertine, au pied du Mont des Arts à Bruxelles.

Un rassemblement des «sardines» est prévu ce samedi pour protester contre «la dérive populiste de la politique italienne et la propagation des idées souverainistes et racistes au niveau européen», peut-on lire sur la page Facebook dédié au mouvement en Belgique «6000 Sardine à Bruxelles — Il Belgio non si lega». À Rome, une mobilisation nationale est par ailleurs attendue dont l’objectif est de rassembler plus de 100 000 personnes, soit autant que ne l’avaient fait Matteo Salvini et ses acolytes le 20 octobre dernier.

Après avoir essaimé dans plusieurs villes d’Italie — dont Turin, Milan, Palerme et Florence-, le mouvement des Sardines, non partisan et pacifique, s’étend hors des frontières de la péninsule et ambitionne de prendre d’assaut samedi plusieurs villes européennes, à l’instar de Bruxelles, Paris, Amsterdam, Londres et Berlin.

En Belgique, les Sardines n’en sont pas à leur coup d’essai puisqu’une première sortie avait déjà été réalisée à Anvers début décembre, à l’occasion de la venue du leader italien d’extrême droite Matteo Salvini. Ce dernier avait été invité par le groupe politique européen «Identité et Démocratie», dont fait également partie le Vlaams Belang.

C’est à Bruxelles que les Sardines ont choisi de se rassembler samedi afin de protester contre «la politique de la peur». «Nous voulons nager ensemble pour promouvoir l’art, la participation et la non-violence comme antidotes au populisme: donnons libre cours à notre imagination et rendons Bruxelles joyeuse, colorée et pleine de sardines!», annoncent les organisateurs dans leur manifeste publié sur Facebook.

Le mouvement des Sardines, qui défie Matteo Salvini, est né le 14 novembre dernier sur la place centrale de Bologne (piazza maggiore), en marge d’une prise de parole de l’ex-ministre de l’Intérieur. Un flash mob (mobilisation éclair) avait rassemblé quelque 12 000 personnes, loin devant l’objectif fixé initialement qui était de dépasser numériquement le nombre de militants politiques participant au meeting de Salvini au PalaDozza, dont la capacité est de 5 700 places. Au vu du succès de foule, le nom des Sardines a été donné au mouvement, à l’image de ces petits poissons serrés les uns contre les autres dans des boîtes de conserve.

Fondé par quatre jeunes inconnus indignés par la ligne politique de Salvini, le mouvement des Sardines veut rassembler les personnes qui se reconnaissent dans les valeurs de l’antifascisme et vise à contrer le climat de division, de haine, d’agressivité et de racisme qui se répand dans toute l’Europe.

Sur la page Facebook de l’événement, près de 400 personnes avaient indiqué leur intention de participer et quelque 750 autres avaient marqué leur intérêt jeudi peu avant 20h00.