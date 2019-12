Les affiliés de la CGSP Admi rejettent les protocoles d'accord au CHR Verviers

Si le protocole d'accord 2020-2023 du CHR Verviers, négocié par la CSC Services Publics et le SLFP en l'absence de la CGSP Admi, a logiquement été recalé par les affiliés socialistes, sa version amendée en réunion de concertation le 9 décembre dernier par la CGSP Admi a elle aussi été rejetée, a annoncé jeudi Jean-Claude Servais, secrétaire régional, au terme de l'assemblée générale du syndicat socialiste.

Ils ont adopté cette position car le document présenté ne comprenait qu'une partie des éléments négociés par la délégation syndicale en début de semaine, les aménagements de fin de carrière et les 60% de taux de nomination ayant disparu dans le document présenté par la direction du CHR Verviers.

Cette dernière a également raboté d'un pour cent - 1% au lieu de 2% - l'augmentation salariale proposée par la CGSP Admi en lieu et place d'une prime nette de 400 euros accordée, en décembre 2021, à tous les travailleurs sauf les membres du personnel absents pour maladie grave et de longue durée.

"La direction ne souhaite pas payer les 2% car elle devrait s'acquitter des charges patronales. Or, lors des équilibrages, certes après trois ans, la direction aurait retrouvé une partie de cet argent. Elle estime également que les travailleurs y perdraient par rapport à la prime fixe proposée. On sent la tendance libérale dans ces propositions", estime encore M. Servais.

La CGSP Admi ne se fait aucune illusion à l'approche de la nouvelle réunion de concertation le 16 décembre.