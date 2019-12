Plus de 7 000 spectateurs attendus à Namur le 22 décembre

Les organisateurs du Cyclocross de la Citadelle de Namur espèrent que leur épreuve passera un nouveau cap en termes d’affluence le 22 décembre prochain. Leur objectif est de faire mieux qu’en 2019, où cette manche de la Coupe du Monde avait attiré quelque 7 000 spectateurs.

«On voit que le cyclocross continue son essor à tous les échelons en Wallonie», a expliqué Sébastien Legat, coordinateur Wallonie de Golazo, société organisatrice. «L’an dernier, il avait beaucoup plus et le public avait malgré tout répondu présent. On espère donc que la météo sera de notre côté cette année pour battre un nouveau record.»

«En 2009, lors de la première édition, l’affluence était d’environ 1 000 personnes. Depuis, elle n’a cessé de progresser», a-t-il ajouté. «La répartition entre le public néerlandophone et francophone est aujourd’hui presque identique. Beaucoup d’étrangers font aussi le déplacement. Nous sommes encore loin des 20 000 spectateurs de certaines épreuves en Flandre, mais on assiste à une vraie évolution.»

Pour mieux briller, la mythique course namuroise pourra compter sur un parcours renouvelé. Une partie de circuit a été inversé et un nouveau secteur en pavés d’environ 300 mètres fait son apparition. «Cette section va être difficile à négocier», a commenté Erwin Vervecken, directeur technique de Golazo. «Cependant, je pense que le circuit dans son ensemble sera un peu moins dur que l’an dernier, tout en étant encore plus spectaculaire.»

En raison notamment du glissement de terrain survenu au pied la Citadelle, le départ a été déplacé sur l’esplanade. Le périmètre de sécurité autour de la zone concernée va également être renforcé par la présence de stewards. Cela n’impactera pas le spectacle, assure Golazo.

La liste des quelque 250 participants sera connue mardi prochain. Tous les meilleurs mondiaux devraient être présents, à commencer par le très populaire champion du monde, le Néerlandais Mathieu van der Poel. Seul Wout Van Aert fera défaut, puisqu’il a annoncé son retour en cyclocross le 27 décembre à Loenhout.

Nouveauté cette année, les enfants de 6 à 12 ans pourront s’essayer au cyclocross sur une partie du parcours. L’initiation aura lieu entre 12h30 et 14h15. Elle sera encadrée par d’anciens champions comme Erwin Vervecken, Rik Verbrugghe ou Roland Liboton. Environ 80 places sont disponibles et les inscriptions sont possibles jusqu’au 18 décembre.

Le cyclocross s’est implanté sur le site de la Citadelle de Namur en 2009 dans le cadre du Trophée Gazet van Antwerpen. L’épreuve est devenue une manche de la Coupe du Monde lors de la saison 2011-2012. Pour l’heure, son avenir sous ce label est incertain. Rien n’est encore décidé, indique Golazo.