Quatre chefs d’État, des Premiers ministres et le secrétaire US pour les 75 ans de la bataille des Ardennes

Plusieurs chefs d’État et représentants de gouvernement participeront lundi à la cérémonie célébrant le 75e anniversaire de la bataille des Ardennes, à Bastogne.

Les souverains belges, la Première ministre Sophie Wilmès, le grand-duc Henri de Luxembourg, son Premier ministre Xavier Bettel, les présidents polonais et allemand Andrzej Duda et Frank-Walter Steinmeier ainsi que le secrétaire américain à la Défense, Mark Esper, participeront lundi prochain à Bastogne à la cérémonie commémorant le 75e anniversaire de la bataille des Ardennes, a-t-on appris jeudi de sources concordantes.

Cette cérémonie se déroulera de 10h45 à 11h45 au monument du Mardasson de Bastogne. Elle sera placée sous le signe de la gratitude envers les vétérans et de la mémoire des victimes et des personnes disparues, a précisé le cabinet de Mme Wilmès dans un communiqué.

Quinze vétérans américains qui ont pris part à la bataille de décembre 1944-janvier 1945 et deux citoyens belges qui en ont été témoins seront honorés. Ils représentent les nombreux soldats et civils victimes de la guerre.

Cette cérémonie organisée à l’initiative du gouvernement belge réunira les chefs d’État et de gouvernement ainsi que des représentants des huit pays touchés ainsi que le président du Conseil européen — et ancien Premier ministre belge — Charles Michel «afin de souligner l’importance d’une commémoration collective et de la paix durable entre les différentes nations».

Les pays présents seront l’Allemagne, le Canada, les États-Unis, la France, le Grand-Duché du Luxembourg, les Pays-Bas, la Pologne et le Royaume-Uni.

La Maison Blanche a pour sa part indiqué que la délégation présidentielle américaine serait dirigée par le secrétaire à la Défense, Mark Esper. Elle comprendra aussi le chef d’état-major interarmes des forces américaines, le général Mark Milley.