La fondation Solar Impulse de Bertrand Piccard a labellisé une dizaine de projets belges

La fondation Solar Impulse du Suisse Bertrand Piccard a jusqu’à présent labellisé une dizaine de projets belges dans le cadre de son initiative visant à sélectionner et mettre en lumière des solutions technologiques protégeant l’environnement et financièrement rentables.

Parmi ces projets belges figurent notamment Usitoo, qui propose de louer, plutôt que d’acheter, des objets du quotidien que l’on utilise que quelques fois par an, ou la solution «Solvair» du groupe Solvay visant à purifier des fumées polluantes émises par des usines.

La Wallonie est devenue partenaire de la fondation Solar Impulse à l’initiative du précédent ministre wallon en charge du climat, Jean-Luc Crucke, qui avait rencontré le Suisse lors de la 24e conférence de l’Onu sur le climat (COP24) à Katowice, en Pologne. «L’idée est de pouvoir lancer un appel à solutions auprès des entreprises wallonnes et belges de manière à les labelliser et à les faire rayonner dans le monde entier. Et puis amener ce que l’on trouve dans le reste du monde aussi en Wallonie pour pouvoir répondre aux besoins environnementaux», a rappelé Bertrand Piccard jeudi lors d’un entretien avec l’agence Belga.

Actuellement, la fondation de l’explorateur suisse a labellisé plus de 300 projets à travers le monde et s’attend à atteindre la barre des 1 000 projets «probablement milieu 2021». Après cela, Bertrand Piccard compte prendre son bâton de pèlerin et faire le tour de la planète pour présenter ce portefeuille de solutions vertes, innovantes et rentables aux dirigeants du monde entier.