Les États-Unis sont «très proches» d’un «grand accord» avec la Chine, selon Trump

Le président américain Donald Trump a affirmé jeudi que les États-Unis étaient «très proches» d’un «grand accord» avec la Chine après 19 mois d’une féroce guerre commerciale.

«Nous sommes TRÈS proches d’un GRAND ACCORD avec la Chine», tweeté le locataire de la Maison Blanche. «Ils le veulent, et nous le voulons aussi!», a-t-il ajouté.

Getting VERY close to a BIG DEAL with China. They want it, and so do we!