Plus de 100 000 visiteurs attendus à Bastogne ce week-end: voici comment circuler

Attention si vous voulez aller assister aux commémorations qui auront lieu ce week-end à Bastogne et dans la région pour les 75 ans de la Bataille des Ardennes: plus de 100 000 personnes sont attendues. Des mesures de circulation sont prises et des navettes sont organisées.

Voici les principales mesures de circulation durant ce week-end, où la mobilité s’annonce compliquée:

VENDREDI

La route de La Roche sera mise à sens unique, l’autre bande sera utilisée comme parking.

SAMEDI

Dès minuit, interdiction de stationner dans la Grand-rue, sur la Place Patton, sur la place McAuliffe, sur la place du Marché et aux Récollets. La Grand-Rue (et d’autres voiries dont la rue Joseph-Renquin) sera fermée à la circulation à partir de 10 h. Des déviations seront mises en place. Et des navettes disponibles entre les parkings et le centre, de 8 à 23 h. Il est conseillé d’utiliser une de ces navettes pour se rendre au spectacle du Mardasson le samedi soir.

DIMANCHE

Le village d’Hardigny sera bouclé entièrement. Des parkings sont prévus sur la route et des navettes relieront la gare du nord de Bastogne et Hardigny. La Grand-Rue sera, elle, piétonne de 12 à 18 h. Mais aucune navette entre les parkings et le centre-ville.

LUNDI

Stationnement interdit de Savy jusqu’au Mardasson et interdiction à la circulation de 6 à 15 h.

FACTURE SALÉE

Gare au mauvais stationnement, les voitures concernées risquent d’être vite embarquées. Avec une facture qui peut vite grimper.