Le débrief du jour: Numéro unique pour être dépanné sur autoroutes | Boris Johnson n’a pas course gagnée | Le Standard doit battre Arsenal

Bannières géantes avec des flammes rouges et jaunes, des images de signaux de détresse, de sirène d’incendie et de fumée: Greenpeace n’a pas lésiné sur les moyens pour attirer l’attention. AFP

Dès ce vendredi, un seul numéro pour être dépanné sur les autoroutes wallonnes; Boris Johnson espère trouver une majorité pour faire sortir le Royaume-Uni de l’Union européenne mais n’a pas course gagnée; Le Standard doit battre Arsenal chez lui… Voici le condensé de l’actualité de ce jeudi.

1 Élections aux Royaume-Uni: Boris Johnson joue son va-tout

Boris Johnson s’est multiplié ces derniers jours. On l’a même vu, mercredi matin, aux aurores, jouer au laitier pour des citoyens britanniques ébahis. le Premier ministre tente de conquérir une majorité, ce jeudi, pour faire sortir le Royaume-Uni de l’Union européenne au 31 janvier. «Pour achever le travail», comme il le martèle.

Il n’a pas course gagnée.

+ Plus d’infos ici | « Soit il s’assure une majorité, soit… il n’y aura pas de majorité du tout »

+ Greta Thunberg appelle les Britanniques à « voter pour les enfants »

2 Le 101 devient le seul numéro pour être dépanné sur les autoroutes wallonnes

Dès ce vendredi, les usagers de véhicules légers qui tombent en panne le long des autoroutes ou voies assimilées en Wallonie devront former un seul numéro pour qu’un dépanneur agréé leur vienne en aide: le 101.

+ Plus d’infos ici | Quels sont les objectifs ?

3 Dix ans après l’explosion de Liège, enfin le procès: les débats au fond débuteront le 4 mai devant le tribunal correctionnel

La première audience du procès relatif à l’explosion de la rue Léopold à Liège a été consacrée ce jeudi à l’établissement d’un calendrier de procédure. Les débats au fond débuteront le 4 mai et s’étaleront sur quatre journées, sous réserve de l’issue d’un recours introduit par le principal prévenu devant la cour de cassation.

+ Plus d’infos ici | 4 prévenus, 54 parties civiles

4 Greenpeace grimpe sur le bâtiment Europa à Bruxelles: «Notre maison est en feu»

Plus de 60 militants de Greenpeace ont débarqué jeudi matin à Bruxelles au bâtiment Europa, qui accueille le Conseil européen, alors qu’un sommet traitant entre autres du climat doit s’y dérouler.

Les activistes climatiques grimpent sur la façade pour y déployer des bannières géantes avec des flammes rouges et jaunes, des images de signaux de détresse, de sirène d’incendie et de fumée. Le but: montrer que «notre maison est en feu. Il est maintenant temps pour une politique climatique décisive».

+ Plus d’infos ici | Pour permettre aux grimpeurs de s’installer sur le bâtiment, l’ONG a bloqué les tunnels bruxellois

5 Avant même de penser au résultat de Francfort, le Standard doit battre Arsenal chez lui

Presque dix ans jour pour jour. Le 9 décembre 2009, Sinan Bolat signait à l’ultime minute de la dernière journée de la Ligue des champions un coup de tête qui faisait chavirer Sclessin et qualifiait le Standard pour les seizièmes de finale de Ligue Europa. Un but qui a marqué l’histoire européenne du club liégeois. Puisque les dénouements heureux sont en vogue, pour le moment, chez les Rouches, autant y croire jusqu’au bout, ce soir. La donne est encore plus compliquée qu’à l’époque du gardien turc, voire impossible, mais si les amis portugais de Michel Preud’homme lui filent un coup de main à Francfort, ce serait ballot de ne pas avoir rempli sa part du contrat.

Avant même de penser à la qualification ou même au clasico de dimanche, le Standard a une mission claire, mais pas vraiment simple, à réaliser: battre Arsenal.

+ Plus d’infos ici | « 6 sur 6 à Sclessin en 2 ans : c’est d’abord ça qu’on veut »