Lors de la fête annuelle, ce patron offre… 10 millions de dollars de prime à ses employés

La démesure américaine a encore frappé! Le patron d’une société a réservé une surprise de taille pour ses employés. Ceux-ci ne pouvaient pas en croire leurs yeux.

Edward St. John, patron de la société St. John Properties, a décidé de se la jouer Père Noël en cette fin d’année…

Le patron de cette société immobilière américaine a offert une prime astronomique à ses 198 salariés lors de la fête annuelle de l’entreprise.

Jugez plutôt… Le boss de St. John Properties a offert un bonus de 10 millions de dollars à se partager entre l’ensemble des employés.

En fonction de l’ancienneté, certains ont touché plus de 250 000 euros et, en moyenne, chaque employé a touché 50 000 dollars. Soit près de 45 000 euros. Une somme colossale.

It’s our honor to publicly announce that a $10 mil bonus will be paid to all SJP employees in celebration of achieving our goal of developing 20 mil SF of CRE space! We are thankful for each of our employees, and thrilled to reward them in such a big way! https://t.co/EhfuulmVoG pic.twitter.com/pdw3zH6DbF