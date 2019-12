Les vendeurs de véhicules d’occasion craignent un rétrécissement du marché en 2020

La majorité des 350 vendeurs sondés par l’ASBL Car-Pass s’attend à un rétrécissement du marché des voitures d’occasion en 2020.

Ces entreprises voient aussi la part des véhicules diesel se réduire au profit des voitures à moteur essence en raison de l’introduction des zones de basses émissions, indique Car-Pass jeudi.

Plus d’un vendeur sur cinq voit ses ventes chuter lourdement en 2020, de plus de 10%. Une anticipation qui se renforce auprès des plus petites entreprises, plus pessimistes que les grandes, pointe Car-Pass. Le sondage met en exergue qu’une petite partie seulement des 350 vendeurs (16%) se dit optimiste pour l’année à venir.

Car-Pass s’est aussi intéressée à la situation des véhicules diesel. Leur nombre devrait continuer à se réduire au profit des voitures à moteur essence pour trois entreprises sondées sur quatre. «La grande percée des véhicules hybrides ou électriques n’aura pas encore lieu l’an prochain», estime l’ASBL dans un communiqué.

L’introduction des zones de basses émissions dans les grandes villes est le facteur numéro un susceptible d’influencer le marché, pointent les entreprises sondées. Il est suivi de près par la fiscalité automobile et la conjoncture économique générale.

En 2019, le marché des véhicules d’occasion s’est montré relativement stable avec une baisse d’environ 2%, soit l’écart maximal sur les six dernières années, attestant de la stabilité du secteur selon Car-Pass.