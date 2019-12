«Je n’étais pas présent sur Charleroi»

Massimo a été condamné à 30 mois de prison pour une agression sur Éric, qui l’a reconnu formellement. Mais Massimo nie être l’auteur du vol.

La nuit du 28 août 2016, Éric et sa femme, en situation délicate, décident de s’accorder du temps ensemble et de sortir boire un verre. Vu l’heure tardive, le couple se rend au El Gringo, non loin de la place du Manège à la ville haute. Éric, qui se trouve à l’extérieur de l’établissement, se fait accoster par un individu de type maghrébin, qui lui demande du feu. Mais il s’agit d’une ruse et le voleur arrache la chaîne en or d’Éric et prend la fuite dans les rues sombres de Charleroi.

Éric porte plainte à la police. Comme il est d’usage, les policiers l’auditionnent et lui présentent un large panel photo. Parmi les nombreuses photos, Éric reconnaît formellement Massimo comme l’auteur de son agression. Un témoin de la scène est également auditionné dans une autre pièce et reconnaît lui aussi Massimo. Le trentenaire a été jugé par défaut et condamné à 30 mois de prison pour l’arrachage de chaîne.

Encore reconnu à l’audience

Encore ce jeudi à l’audience, Massimo jure ne pas avoir été présent sur Charleroi et ne pas être le voleur. Mais Éric, également présent, reconnaît une nouvelle fois Massimo. «C’est mon agresseur. Je pourrais le reconnaître entre mille. C’est lui ou alors il a un sosie», signale Éric au tribunal. «Je n’ai jamais vu de ma vie ce monsieur», renchérit Massimo, qui explique s’être isolé en Ardennes entre juillet et septembre 2016 avec sa femme enceinte. «Je n’ai pas de permis ni même de voiture. C’est d’ailleurs mon père qui nous a emmenés jusque-là.»

Le ministère public requiert la confirmation de la peine prononcée, ne croyant pas une seule seconde à la version de Massimo. Me Laurent Poisson, avocat de la défense, plaide un acquittement au bénéfice du doute. Selon le conseil de Massimo C., il n’y a pas assez d’éléments pour déterminer la présence de son client sur les lieux de l’agression. Le tribunal a décidé de mettre le dossier en continuation au 12 mars 2020 pour permettre l’analyse ADN d’un chapeau retrouvé sur les lieux du vol et qui peut déterminer la présence ou non de Massimo au moment de l’arrachage de la chaîne en or.