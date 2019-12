Dix articles pour nos abonnés à ne pas manquer

Le portrait d’un empailleur fasciné par les animaux morts; Des déchets horticoles transformés en cosmétiques; Le parcours du cyclo-cross de la citadelle de Namur en caméra embarquée... Voici une sélection des articles réservés à nos abonnés à découvrir ce jeudi 12 décembre.

1 Mons: Nicolas Fally empaille pour raconter l’amour

Nicolas Fally, artiste montois, utilise la taxidermie pour étudier l’être humain. Et tant pis si certains crient «beurk». Cet habitant de Saint-Denis se fait connaître depuis quelques années dans le cercle artistique montois, au point qu’il a droit à une exposition au BAM en ce moment, Anamor.

2 Liège Airport plante des arbres en Afrique: un périlleux exercice de communication

L’aéroport liégeois s’associe à l’ONG Graine de Vie, pour planter 600 000 arbres à Madagascar. Une action qui vise à compenser ses émissions de gaz à effet de serre. Entre réelles bonnes intentions et greenwashing, chacun se fera son opinion.

3 À Los Angeles, le talent belge est «vachement stylé»

Céline est architecte, Alexis propulse des start-up. Voilà plus d’un an, le couple a vendu son appartement à Jambes (Namur) pour acquérir de l’expérience et promouvoir les talents belges aux USA.

4 Des cosmétiques tirés de vignes et vergers

Nos déchets horticoles bientôt valorisés en cosmétiques et autres compléments alimentaires. Aussi en bio gaz et engrais.

5 VIDÉO | Cyclo-cross de la citadelle de Namur: découvrez le parcours en caméra embarquée

Le rendez-vous namurois de la coupe du Monde de cyclo-cross a toujours fait la part belle au spectacle. Et ce sera encore le cas cette année. La preuve en images...

6 PORTRAIT | Olivia Grisard, lauréate de la Belgodyssée: «Inattendu, je ne me voyais pas en journalisme»

Calidifontaine de 23 ans, Olivia Grisard a remporté le prix presse écrite de la Belgodyssée pour son reportage sur le foodtruck écolo de l’institut de la Vierge Fidèle à Schaerbeek. Elle décroche un mois de stage à L’Avenir. Portrait.

7 Le comparatif d’un amoureux des langues

Le Verviétois Jean-Marie Jacquet publie un nouvel ouvrage, dans lequel il compare les mécanismes de différentes langues.

8 Après la collégiale, il s’attaquera à la réalisation du fort

Albert Cuvelier a terminé sa maquette de la collégiale de Huy. Il lui aura fallu finalement moins de 6 mois pour dévoiler sa copie au 1/100e de l’édifice, réalisée avec son imprimante 3D. Il va maintenant s’attaquer au fort hutois.

9 Cimirot, l’indispensable soldat du Standard

S’il joue bel et bien ce soir, le médian défensif des Rouches disputera le 50e match de son année. Sans lui, c’est tout l’équilibre de l’équipe qui est en péril. Analyse avant le choc face à Arsenal ce soir.

10 Un sapin écoresponsable et wallon pour un Noël dans l’air du temps

L’Union ardennaise des pépiniéristes frappe un grand coup en proposant des sapins belges certifiés écoresponsables. Car souvent, Noël et écologie ne font pas bon ménage.

