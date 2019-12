La capacité des ateliers pour préparer le blocus a été triplée à l’UCLouvain

Les étudiants sont de plus en plus nombreux à vouloir être encadrés pendant leur blocus: les ateliers du SupportKot ont triplé leur capacité. Reporters

Parce que le premier blocus des études universitaires peut être déroutant pour les étudiants, l’Université catholique de Louvain (UCLouvain) a mis en place plusieurs mesures comme des ateliers durant le premier quadrimestre, l’ouverture de locaux sur ses différents campus, un blocus encadré ouvert à tous ainsi qu’un horaire de sport adapté pour permettre aux étudiants de respirer et mener un blocus à la fois sain et productif. Alors qu’ils accueillaient en moyenne 200 étudiants les années précédentes, les ateliers du SupportKot ont triplé leur capacité.

Des pauses ludiques et sportives

Ces ateliers, organisés par les membres du kot-à-projet SupportKot et destinés à mieux gérer le blocus, accueillaient en moyenne 200 étudiants par session d’examen. Mais vu l’intérêt et la demande, le Supporkot a décidé de tripler son offre cette année pour accueillir 600 étudiants par blocus. Une des raisons de cet élargissement des capacités est que jusqu’à présent, ces ateliers n’étaient accessibles qu’aux étudiants de première année. Mais ceux qui ont participé à ces ateliers et ont réussi, sont demandeurs pour continuer.

L’UCLouvain en profite pour tordre le cou à quelques mythes concernant le blocus. Il n’est pas nécessaire de rentrer chez soi ou d’étudier dans un kot où le calme n’est pas toujours garanti: des locaux sont ouverts sur le campus pour ceux qui le désirent, et l’étude en groupe fonctionne. Le SupportKot permet un blocus encadré avec des horaires fixes, des pauses ludiques et sportives.

Les responsables précisent aussi qu’on ne fait pas qu’étudier durant un blocus: il faut appliquer la doctrine «Un esprit sain dans un corps sain», en s’octroyant des pauses sportives, ce qui est permis les horaires adaptés proposés en cette période par le service sport de l’Université. Il faut aussi manger équilibré, ce que permettent les repas proposés dans les restaurants universitaires.