DIRECT | Suivez les moments clés de Standard-Arsenal

Face aux Gunners, le Standard de Liège joue ce jeudi soir sa qualification pour le premier tour à élimination directe de l’Europa League.

Le Standard sera-t-il toujours européen après l’hiver? Pour ce faire, les hommes de Michel Preud’homme sont obligés de l’emporter ce jeudi soir face à Arsenal, un club qui ne lui a pas toujours réussi par le passé et qui, après un début de saison mitigé, vient de se séparer de son entraîneur, Unaï Emery.

Mais outre la victoire nécessaire contre les Gunners, il faudra aussi compter sur un faux pas de Francfort contre Guimaraes.

«Avant toute chose, il faut essayer de gagner, préface MPH. Et ne pas commencer en se disant qu’il faut mener 3-0 à la mi-temps. Sur ces deux saisons, on a eu des adversaires de prestige en Europa League et le but est de réaliser six victoires en six matchs à la maison. Après, on verra ce qu’il se passe à Francfort.»

+ «6 sur 6 à Sclessin en 2 ans : c’est d’abord ça qu’on veut »