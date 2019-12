Wolf: dans l’ancienne banque CGER, 17 comptoirs de bouche sur 2000m2

2000m2, 800 places assises, 17 enseignes gastronomiques: c’est ce que propose le Wolf, la nouvelle adresse du centre de Bruxelles. Dans les anciennes bases de la CGER, cette halle alimentaire haut de gamme accueille brasserie, cuisine du monde et marché bio. Ultra-tendance.

17 enseignes de cuisine du monde et artisanale sont rassemblées dans les anciens bâtiments de la CGER, rue Fossé aux Loups à Bruxelles. La capitale inaugure samedi son food market « Wolf », un espace de gastronomie qui faisait encore défaut dans la ville alors que d’autres destinations européennes (Amsterdam, Lisbonne, Copenhague...) disposent depuis plusieurs années d’un tel lieu de restauration.

Les foodies bruxellois y retrouveront des noms connus du paysage gastronomique de la capitale comme entre autres le boucher Dierendonck, les feuilles de riz de chez Knees to Chin, les burgers des Super Filles du Tram, les pizzas de la Piola, les bowls de chez Les Filles ou les quadrillages sucré-salé de Gaufres & Waffles.

Une verrière art déco. Reporters / GYS Plusieurs acteurs se sont associés afin de mener le projet à bien. Lorsqu’il a visité les lieux, il y a trois ans, Thierry Goor, consultant en marketing pour diverses marques, a décelé un potentiel pour y faire un food market avec un marché bio. «Afin de faire revivre Bruxelles», commente-t-il.

Triumvirat

La famille Haelterman, à la tête du groupe HLS, spécialisé dans la distribution de boissons pour l’horeca, a ensuite racheté les locaux de l’ancienne banque fin 2017. Un troisième intervenant a pris part à l’aventure: Pascal Van Hamme, à la tête de la société de restauration Choux de Bruxelles, a apporté toute son expertise de l’horeca au projet.

Ce triumvirat constitué et «plusieurs millions d’euros» investis dans la reconversion de la banque, Wolf a pu voir le jour et accueillir dix-sept comptoirs de bouche, une «vraie meute», car concurrents mais présentant tout de même une cohésion, selon Goor.

L’endroit, avec sa fameuse porte verte, est iconique. Photo News

Les 2.000 mètres carrés de superficie, pour 800 places assises, autorisaient les initiateurs à voir plus grand et c’est donc une microbrasserie qui a été installée sur place. Opérationnelle dans trois semaines environ, elle sera utilisée en alternance par la brasserie Belgoo située à Leeuw-Saint-Pierre pour y brasser sa gamme dans le centre de Bruxelles et par Vincent Dujardin, jeune brasseur appelé à lancer des créations un peu plus atypiques...

Pipi-room. Reporters / GYS Mise en scène

Un marché de producteurs bio, qui doit ouvrir le 11 janvier, s’est également installé derrière les comptoirs de restauration.

La mise en scène a été confiée à l’architecte Lionel Jadot qui a veillé à conserver certains éléments phares du bâtiment de 1943 dont son immense verrière réalisée par le Val Saint Lambert. Fabian Maingain, échevin des Affaires économiques à la Ville de Bruxelles, s’est d’ailleurs réjoui que Wolf permette aux Bruxellois de redécouvrir un tel bâtiment.