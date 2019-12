NBA: Leonard vient chercher sa bague et la victoire à Toronto, Milwaukee et les Lakers en N.1

Kawhi Leonard a réussi son retour à Toronto. Le MVP de la dernière finale du championnat NBA sous le maillot des Raptors est revenu avec sa nouvelle équipe les Los Angeles Clippers.

Ovationné par le public canadien, l’arrière-ailier a reçu sa bague de champion. Cela ne l’a pas empêché ensuite de mener les Clippers à la victoire 92-112 dans ce duel entre deux des vrais outsiders de la compétition.

«The Klaw» a marqué 23 points et ajouté 5 rebonds et 6 assists. Son équipier, le 6e homme, Lou Williams a ajouté 18 points (8 ast, 6 reb). La défense des Clippers a fait le reste. Toronto n’a pu rentrer que 35% de ses tirs et à peine 22% (8/36) derrière l’arc de cercle.

Après ce 3e succès consécutif en déplacement, les Clippers équilibrent leur bilan hors du Staples Center (6-6). Les hommes de Doc Rivers pointent au 2e rang du classement à l’Ouest (19 v-7 d) loin derrière leurs voisins des Lakers (22 v-3 d).

LeBron James & Co sont venus signer une 12e victoire en 13 matchs à l’extérieur. Orlando avait galvaudé toutes ses chances dès le premier quart perdu (9-26). James a bouclé sa performance d’un triple-double (25 pts, 11 reb, 10 ast).

Une seule équipe tient la dragée haute aux Lakers au niveau du classement (22 v-3 d): Milwaukee. Les Bucks survolent l’Est après une 16e victoire consécutive et facile contre La Nouvelle-Orléans 127-112. Et dire que Giannis Antetokounmpo ne jouait pas. Le MVP sortant s’est offert une soirée de repos. Éric Bledsoe (29 pts) et Khris Middleton (24 pts) ont pris le relais et dès la fin du premier quart (35-20), les Pelicans étaient destinés à concéder leur 10e défaite de rang.

La soirée a encore vu Boston s’écrouler dans le 4e quart à Indianapolis (38-23). Malgré 44 points de Kemba Walker et une nette domination aux rebonds (36-44), les Celtics ont perdu 122-117 face à une autre franchise qui peut s’appuyer sur un collectif solide et un banc productif. Domantas Sabonis (15 pts, 14 reb, 8 ast) mais aussi Malcolm Brogdon (29 pts, 8 ast) et les remplaçants les frères Justin et Aaron Holiday, qui ont tourné à 17 et 18 points, ont réussi leur match.

James Harden a encore fait des misères à ses adversaires. Mercredi, ce sont les Cavaliers qui ont essayé en vain de l’arrêter.

Au terme des 48 minutes de jeu, «The Beard» avait arrêté son compteur personnel à 55 points et Houston enregistré une 16e victoire en 24 matchs, 110-116, de quoi figurer au 4e rang à l’Ouest. Cleveland, après cette 8e défaite consécutive, reste 14e à l’Est (5 v-19 d).

Pour l’anecdote, le match des derniers de la classe a tourné à l’avantage de New York 122-124 à Golden State, après prolongation. Les Knicks (5 v-20 d) ont ainsi mis fin à une série de dix revers consécutifs.