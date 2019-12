Explosion à Liège: les débats au fond débuteront le 4 mai devant le tribunal correctionnel

Le tribunal correctionnel de Liège a entamé jeudi le procès relatif à l’explosion de la rue Léopold, survenue la nuit du 26 au 27 janvier 2010 à Liège.

La première audience du procès relatif à l’explosion de la rue Léopold à Liège a été consacrée ce jeudi à l’établissement d’un calendrier de procédure. Les débats au fond débuteront le 4 mai et s’étaleront sur quatre journées, sous réserve de l’issue d’un recours introduit par le principal prévenu devant la cour de cassation.

Une violente explosion était survenue la nuit du 26 au 27 janvier 2010 vers 01h45 au sein d’un immeuble d’habitation situé au numéro 18 de la rue Léopold à Liège. L’explosion avait provoqué l’effondrement de l’immeuble et l’effondrement partiel de l’immeuble voisin situé au numéro 20 durant les opérations de secours. Parmi les décombres des immeubles, les corps de 14 personnes avaient été découverts. La catastrophe avait aussi fait 19 blessés.

Quatre prévenus

Quatre prévenus ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel de Liège pour répondre d’une prévention liée à l’homicide involontaire, par défaut de prévoyance et de précaution, de 14 personnes. Ces prévenus répondront aussi de coups et blessures involontaires, par défaut de prévoyance et de précaution, commis sur 19 personnes.

Le tribunal composé de trois juges a établi un calendrier de procédure permettant aux différentes parties de rédiger des conclusions. Il a fixé au 4 mai l’ouverture des débats qui se dérouleront sur quatre journées entières.

54 parties civiles

L’instruction d’audience et les auditions des experts auront lieu le 4 mai. Les 54 parties civiles plaideront les 5 et 6 mai. Le réquisitoire de l’avocat général Marianne Lejeune aura lieu le 6 mai. Les plaidoiries de la défense se tiendront le 7 mai. Le jugement pourrait intervenir en juin.

Mehmet C., le propriétaire du bâtiment où a eu lieu l’explosion, a introduit le 13 novembre dernier un recours devant la Cour de cassation contre l’arrêt de renvoi de la chambre des mises en accusation. Cette procédure n’est pas suspensive mais, en fonction de la décision de la Cour de cassation, attendue avant le mois de mai, le procès prévu devant le tribunal correctionnel pourrait faire l’objet d’un report.