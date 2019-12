Greenpeace grimpe sur le bâtiment Europa à Bruxelles: «Notre maison est en feu»

Plus de 60 militants de Greenpeace ont débarqué jeudi matin à Bruxelles au bâtiment Europa, qui accueille le Conseil européen, alors qu’un sommet traitant entre autres du climat doit s’y dérouler.

Les activistes climatiques grimpent sur la façade pour y déployer des bannières géantes avec des flammes rouges et jaunes, des images de signaux de détresse, de sirène d’incendie et de fumée. Le but: montrer que «notre maison est en feu. Il est maintenant temps pour une politique climatique décisive».

Pour permettre aux grimpeurs de s’installer sur le bâtiment, l’ONG a bloqué les tunnels bruxellois. «Greenpeace avait placé des balisages à l’entrée du tunnel Cinquantenaire et nous avons dû fermer tous les tunnels vers le centre depuis Tervuren jusqu’au Cinquantenaire», indique Camille Thiry, porte-parole de Bruxelles Mobilité. Le balisage a depuis été retiré mais des embarras de circulation pourraient perdurer étant donné que le blocage a eu lieu en pleine heure de pointe.

BREAKING: 61 Activists set the EU summit on fire *figuratively* whilst governments argue about climate targets for...2050.

But that’s just too little too late. Our planet is *literally* burning and we need countries to take climate action NOW.#HouseOnFire #EUCO pic.twitter.com/PveD52Oqns