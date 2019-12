Marie Nyssens, nouvelle présidente au cdH de l’arrondissement de Bruxelles et de la périphérie

Agée de 44 ans, Marie Nyssens est conseillère communale et de police à Schaerbeek. Elle est engagée politiquement depuis 2012.

Les membres du cdH bruxellois, réunis en Assemblée Générale, ont élu mercredi soir la schaerbeekoise Marie Nyssens présidente de l’arrondissement bruxellois du parti. Mme Nyssens succède à ce poste, à Jean-François Thayer, a annoncé le cdH, jeudi matin.

Avec son équipe, Mme Nyssens était en course avec le duo composé de Dorothée Cardon de Lichtbuer, ex-bourgmestre de Crainhem, et Malika Madi.

Actuelle présidente de la Ligue des Familles, elle passera la main dès janvier, dans cette fonction, ne souhaitant pas cumuler ces engagements.

Marie Nyssens est entourée d’une équipe de mandataires de la nouvelle génération bruxelloise dont Sofia Bennani, conseillère communale et de police à Anderlecht, qui occupera la fonction de vice-présidente. Jean-Yves Kitantou, président du cdH de Molenbeek occupera également la fonction de vice-président. Laurent Hacken, chef de file du cdH à Forest, sera en charge du lien avec le parti pour le processus de refondation. Alketa Selimaj, conseillère CPAS à Koekelberg, sera trésorière et Zoe Van Hecke, militante jettoise, occupera la fonction de secrétaire.

«Notre projet sera co-construit avec les militants et en ligne avec le cdH national afin d’accompagner et déployer le processus de refondation. Nous voulons susciter, promouvoir ainsi qu’organiser la réflexion et l’action pour rendre une identité forte au projet politique humaniste bruxellois», a commenté Mme Nyssens.

Pour Céline Fremault, cheffe de file du cdH bruxellois et vice-présidente nationale, la nouvelle «équipe rajeunie et compétente issue de tous les quartiers bruxellois va poursuivre le renouvellement des structures avec énergie et convictions et ce en lien avec les députés, en droite ligne avec la politique initiée aux élections communales de 2018, poursuivie en mai dernier pour mettre en place de nouveaux visages en sein de la capitale».