Réforme sur les milieux d’accueil: Linard rouvre la concertation, à la satisfaction du secteur

Bénédicte Linard (Écolo) a annoncé le report de l’entrée en vigueur d’une série de dispositions controversées de la réforme sur les milieux d’accueil (MILAC) qui devaient normalement entrer en vigueur le 1er janvier prochain.

Face aux critiques et craintes exprimées ces dernières semaines par une partie du secteur, la ministre en charge de l’Enfance en Fédération Wallonie-Bruxelles a décidé d’ouvrir une période de concertation préalable à l’exécution des différentes mesures litigieuses. Les points consensuels de la réforme entreront, eux, en application à la date prévue.

Cette nouvelle concertation, qui s’étalera sur six mois environ, sera organisée autour de huit sujets contestés, notamment la fin du recours à des travailleuses indépendantes, les normes applicables au personnel de direction des crèches non-subsidiées, la formation initiale des accueillantes, ou encore la question des personnalités morales dont devront se doter les structures d’accueil.

Ces points seront examinés dans un groupe de travail bilatéral composé de représentants de l’Office de la naissance et de l’enfance (ONE) et du cabinet de la ministre, en association avec les acteurs du secteur. Les travaux commenceront dès début janvier.

«Il s’agira d’analyser, et le cas échéant corriger, les effets non souhaités inclus dans les textes (actuels) et ainsi améliorer la réforme dont les objectifs en matière de soutien au secteur, de professionnalisation, d’accessibilité des milieux d’accueil et de qualité ne sont pas remis en cause, au contraire», a commenté la ministre Linard à l’issue d’une rencontre avec tous les acteurs du secteur mercredi en fin d’après-midi.

Satisfaction

Présente à cette réunion, la Fédération des Milieux d’Accueil de la Petite Enfance (FeMAPE), qui a saisi la semaine passée le Conseil d’État pour faire annuler la réforme, en est ressortie satisfaite.

«C’est une très très bonne entrée en matière», a commenté Alan Keepen, conseiller pour la FeMAPE, interrogé par Belga. «Toutes nos revendications ont été entendues. Les chantiers vont à présent être rouverts, ce qui ne présage évidemment pas du résultat. Mais la volonté de co-création affichée par la ministre, on la sent sincère», s’est-il félicité.

Rédigé par la précédente ministre Alda Greoli (cdH) en fin de législature passée, le décret MILAC établit tout une série de nouvelles règles pour améliorer progressivement d’ici 2025 la qualité et le financement de l’accueil des bambins en Fédération Wallonie-Bruxelles.

La ministre Linard a d’ailleurs annoncé mercredi vouloir profiter de cette nouvelle concertation autour du texte pour l’adapter aux objectifs de lutte contre la pauvreté infantile et de transition écologique contenus dans l’accord de majorité bouclé début septembre.

L’idée est notamment d’encourager dans les crèches l’offre d’une alimentation à base de produits locaux, sains et bio, mais aussi d’améliorer la qualité environnementale des milieux d’accueil, notamment éviter la présence de perturbateurs endocriniens.

«L’idée n’est toutefois pas d’imposer des mesures par le haut», tient à rassurer d’emblée Mme Linard. «L’idée, c’est de travailler en concertation avec le secteur. Avant de contraindre, il faut d’abord inciter. Tout cela se fera en partenariat».