Sofie Merckx (PTB): «Appliquer le modèle kiwi aux 25 médicaments les plus chers rapporterait 407 millions»

Appliquer le modèle kiwi aux vingt-cinq médicaments les plus chers pour la Sécurité sociale permettrait une économie de 407,1 millions d’euros, affirme la députée PTB, Sofie Merckx, en se basant sur une analyse du service d’études de son parti.

Le modèle kiwi, qui trouve sa source en Nouvelle-Zélande, permet un remboursement par la Sécurité sociale des médicaments les moins chers, après un appel d’offres public qui pèse sur les prix.

Le PTB réclame son application en Belgique depuis plusieurs années. Le parti a d’ailleurs déposé une proposition de loi en ce sens à la Chambre.

«Aujourd’hui, c’est l’industrie pharmaceutique qui contrôle les tendances de prescription, la politique de remboursement et les prix des médicaments, dans le seul et unique but de gonfler autant que possible ses bénéfices. Le modèle kiwi va totalement à l’encontre de cette logique et se base avant tout sur les besoins du patient», estime Mme Merckx.

«En appliquant notre modèle kiwi aux seuls 25 médicaments les plus chers pour la sécu, on économiserait 407 millions d’euros, tout en améliorant la qualité des médicaments», assure-t-elle.