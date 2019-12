Taverne au pub, la Premier League par la petite lucarne: voyage en terre inconnue pour Guardiola

Bruno Taverne, M. Foot anglais de VOOSport, nous livre son regard sur la Premier League.

Un beau matin de décembre, Pep Guardiola s’est réveillé avec 14 points de retard sur le leader d’une compétition. L’hiver est à sa porte. Au solstice d’hiver, son soleil est au plus bas.

Jamais un tel grand écart n’a existé entre son équipe et la première place au général. On frôle la déchirure.

Jamais avec City, ni avec le Bayern, et impossible à imaginer avec le FC Barcelone.

Pep Guardiola n’a jamais été à ce point largué au classement. Photo News Pas certain qu’il comprenne très bien ce qu’il se passe car il est encore trop tôt pour écrire quoi que ce soit dans les livres d’histoire. A l’exception du propriétaire des lieux et de ses financiers, personne n’a encore le recul nécessaire pour une analyse précise de ce cauchemar.

La possession de balle de l’équipe reste dans la moyenne habituelle mais le ballon ne tourne plus rond. Pourquoi?

Lors du derby de Manchester (défaite 1-2), l’adversaire était plus jeune, plus vif, plus culotté. Deux équipes, face à face, bâties à coup de centaines de millions d’euros.

Des deux côtés le milliard est bien dépassé.

Mais pour gagner quoi au juste? Et quel est le coût réel de chaque victoire aujourd’hui?

Manchester City vient d’essuyer sa quatrième défaite de la saison et la deuxième à domicile. Jamais sous l’ère Guardiola l’équipe ne s’était inclinée plus d’une fois à domicile. Et le programme est chargé avec trois prochains duels face à Arsenal, Leicester et la surprenante équipe de Wolverhampton.

19 points pris sur les 30 derniers mis en jeu (9 de moins que Liverpool).

20 buts marqués, Leicester c’est 31.

13 buts encaissés, Watford c’est 12.

Il doit manquer un Messi!

Toutes les mascarades tactiques s’arrêtent bien souvent au mur dressé par le talent individuel des joueurs.

Certaines modes de jeu flirtent avec l’absurde et certains joueurs font peine à voir.

Observer Burnley ou Watford à la relance catalane semble aussi ridicule que de placer un pudding aux raisins secs au lieu de notre traditionnelle bûche de Noël.

Mais pourquoi donc tout est-il permis dans le foot?

Pourquoi faut-il encore croire à toutes ces balivernes?

Cette bêtise semble exponentielle mais est-elle irréversible?

Evidemment que l’on gagne plus de matches et de trophées avec Messi dans l’équipe que sans lui. Que l’on marque plus de buts que l’adversaire avec un joueur comme Lewandoski en attaque ou avec un joueur de la trempe d’Aguero.

Ils sont très peu nombreux les entraîneurs à pouvoir travailler avec ces profils-là. Guardiola ne travaille qu’avec ce type de gabarits.

Après la victoire, on peut évidemment écrire un grand nombre de poèmes sur la formation des jeunes, la relance à partir des bases arrières, la philosophie du jeu et sa mystique.

Les vainqueurs ont toujours raison, surtout s’ils ont dépensé plus que les autres pour arriver à leur fin.

Cette saison, Guardiola n’a pas (encore) trouvé de réponse à certains problèmes défensifs récurrents dans l’équipe. Pourtant, c’est son vrai job.

Les flancs sont moroses avec un Kyle Walker en sous-régime. A gauche, personne ne s’impose, et Benjamin Mendy semble encore à la traîne.

La charnière centrale défensive ressemble de plus en plus à une Cour des Miracles ou le boiteux laisse la place à un borgne. Stones reste un espoir déçu, Laporte un grand blessé, Otamendi un intrus, et Fernandinho un intérimaire.

Pour une équipe de milliardaires cela fait mauvais genre.

Heureusement qu’il y a des Guardiola, des Mourinho et de tels palmarès dans le football anglais.

Ils sont porteurs de quelques messages qui nourrissent les médias via des droits de retransmission qui frôlent les trois milliards d’euros pour la Premier League.

On ne prête qu’aux vainqueurs.

Leur influence est donc forte mais est-elle toujours pertinente concernant l’évolution du jeu?

Parfois, il y a un virus dans certains messages. Et la contamination peut être profonde.

Les donneurs de leçon s’enrichissent mais le jeu, parfois, s’appauvrit.