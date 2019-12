Défaite du Spirou de Charleroi à Benfica en ouverture du 2e tour

En déplacement au Portugal mercredi soir, le Spirou de Charleroi n’a pas été en mesure de rivaliser avec Benfica (89-62) dans ce premier match du deuxième tour de la FIBA Europe Cup.

Privés de Khalid Boukichou, les Carolos n’ont pas pu répondre au défi physique proposé par les Portugais qui remportent donc ce premier match du deuxième tour (89-62). Après un bon premier quart-temps (23-20), les joueurs du Spirou de Charleroi ont rapidement été en difficulté au niveau des fautes et les Portugais en ont profité pour creuser un premier écart juste avant la pause (42-33). En manque total de réussite à trois points (5/25 sur l’ensemble de la rencontre), les Carolos ont vu les locaux faire la différence au retour des vestiaires (65-48 après trente minutes) pour finalement s’imposer sans problème.

