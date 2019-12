Ligue des Champions de volley - Exploit de Maaseik, qui renverse le Zenit Kazan et décroche un 2e succès

(Belga) Maaseik a créé l'exploit en battant les Russes du Zenit Kazan, sextuples vainqueurs de l'épreuve (2008, 2012, 2015-2018) et finalistes la saison dernière, 3 sets à 2, mercredi, lors de la deuxième journée de la Ligue des champions messieurs de volley. Maaseik avait pourtant perdu les deux premiers sets, 20-25 et 18-25, avant de renverser la situation en s'adjugeant les trois manches suivantes 25-23, 25-22 et 20-18.

Lors de la première journée, Maaseik s'était imposé 2-3 chez les Turcs de Halkbank Ankara. Ce qui permet aux champions de Belgique de trôner en tête du groupe C avec 4 points. Les Polonais de Jastrzebski Wegiel sont deuxièmes avec 3 points, Kazan et Ankara suivent avec 1 seul point. Jastrzebski Wegiel et le Zenit Kazan n'ont joué qu'un seul match. Jeudi prochain, Maaseik se rendra en Pologne pour y défier Jastrzebski Wegiel. La phase de poules se déroule du 3 décembre au 19 février. Les cinq vainqueurs de groupe et les trois meilleurs deuxièmes seront qualifiés pour les quarts de finale. L'an passé, Maaseik avait été éliminé en phase de groupes avec 2 victoires et 4 défaites. Mardi, Roulers s'est incliné 0-3 face aux Polonais de Kedzierzyn-Kozle. (Belga)