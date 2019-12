Vlietinck, le petit gars du coin

Le petit format brugeois a fêté sa première titularisation de la saison en Ligue des champions ce mercredi soir face au Real Madrid.

Philippe Clement aime surprendre. Le 22 octobre dernier pour la venue du PSG, il avait titularisé – sans grande réussite – Charles De Ketelaere (18 ans), au plus grand étonnement des suiveurs du Club.

Ce mercredi soir pour affronter le Real Madrid, il a remis ça en alignant d’entrée Thibault Vlietinck (22 ans) sur le côté droit. Il avait disputé quatre matches de Ligue des champions la saison passée sous Leko (3 titularisations, 1 montée au jeu) mais son compteur cette saison était vierge sur la scène européenne.

On se souvient qu’il avait même pointé le bout du nez chez les Blauw en Zwart dès 2016 avec Michel Preud’homme.

Sa cote: 5/10 La surprise du chef, puisque sa dernière titularisation datait du 16 août face à Eupen. Se contentant le plus souvent de son rôle défensif, il n’a pas vraiment convaincu et n’a certainement pas fait oublier Diatta. Remplacé par De Ketelaere.

Né à Knokke, Thibault Vlietinck a été formé en partie au Cercle de Bruges avant de rejoindre le Club en 2008, à l’âge de 11 ans. Il est également passé par les équipes nationales belges de jeunes.

Ce petit format, droitier, vif et doté d’un gros moteur, il est parfois comparé à un certain Thomas Meunier. Sur ce qu’il a montré ce mercredi soir, la comparaison semble flatteuse. Il s’est rendu disponible mais a manqué de tranchant dans ses intentions et ses centres.

À revoir, comme on dit.