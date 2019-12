Dries Mertens a un nouveau coach

Gennaro Gattuso est le nouvel entraîneur de Dries Mertens à Naples. Il remplace Carlo Ancelotti, licencié mardi après la victoire contre Genk.

Gennaro Gattuso a été nommé entraîneur de Naples mercredi, au lendemain du licenciement de Carlo Ancelotti, a annoncé le club de Dries Mertens.

Gattuso, 41 ans, a entraîné de novembre 2017 à juin dernier l’AC Milan, le club où il a passé la plupart de sa carrière de joueur. Avant cela, il avait connu des expériences comme entraîneur de Sion, de Palerme, de l’OFI Crète et de Pise.

Ancelotti, 60 ans, a été licencié mardi soir, quelques heures après le succès (4-0) sur Genk et la qualification du club en huitième de finale de la Ligue des Champions. Arrivé l’an passé, Ancelotti a fait les frais de la mauvaise passe que traverse Naples en championnat (7e avec 21 points, 7 matchs sans victoire) et de la brouille ouverte entre les joueurs et le président du club, Aurelio De Laurentiis.

Gattuso débutera sur le banc napolitain samedi contre Parme.