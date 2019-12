Grève chez Keolis à Landen: accord trouvé entre les délégués syndicaux et la direction

Un accord a été trouvé chez Keolis suite à la grève lancée ce mercredi. La CSC espère que les engagements seront tenus.

Les délégués syndicaux et l’UBT (FGTB) et de la CSC Services publics ont trouvé un accord sur des solutions avec les responsables de la société privée Keolis à Landen (Brabant flamand) peu après 13 h 30, indique Philippe Detrixhe, adjoint à la direction opérationnelle Wallonie chez Keolis. Le travail reprend effectivement jeudi mais le piquet de grève bloquant l’entrée du dépôt est d’ores et déjà levé.

Du côté de Bruno Belluz, délégué CSC permanent, on espère que les engagements seront tenus pour permettre de de repartir sur des bases sereines, après plusieurs mois dans des conditions de travail déplorables: «Les horaires ont été réadaptés, amenant une surcharge du travail. Cette surcharge a pesé sur certains employés, les poussant à s’absenter. Et là, c’est le serpent qui se mord la queue car les employés restants prestaient encore plus d’heures».

Depuis 3 h 30 ce mercredi

Les chauffeurs de bus du dépôt de la société privée Keolis à Landen (Brabant flamand), sous-traitante du TEC, sont en grève ce mercredi depuis 03 h 30 du matin. Les travailleurs revendiquent plus de sécurité et un aménagement des horaires, en raison d’une surcharge de travail. Les travailleurs, qui n’avaient pas déposé de préavis pour cette action, avaient signifié leur volonté de se faire entendre en allant «jusqu’au finish». Aucun des 35 membres du personnel roulant affecté au transport public wallon n’a pris le volant mercredi matin mais certains pourraient assurer leur service l’après-midi.

Ce mouvement de grève, qui intervient en pleine période d’examens pour les écoliers, impacte à des degrés divers plusieurs lignes du réseau TEC en province de Liège et dans l’est du Brabant wallon comme Huy-Hannut-Landen (ligne 127), Waremme-Geer-Hannut (ligne 128), Gembloux-Ramillies-Landen (ligne 148) et Hannut-Jauche-Jodoigne (ligne 610).