Du champ de vignes au cosmétique: comment le projet «AgriWasteValue» veut valoriser les résidus agricoles

Les résidus de la viticulture peuvent être utiles à l’industrie du cosmétique et de l’agroalimentaire. ÉdA

Le projet «AgriWasteValue» a été lancé ce mercredi au domaine viticole du Chant d’Éole à Quévy, dans le Hainaut. L’objectif du projet est de transformer les sous-produits et déchets agricoles en composés bioactifs.

Les sous-produits et résidus issus de la viticulture et de l’arboriculture sont des ingrédients naturels et locaux prometteurs. C’est en tout cas le postulat de base du projet «AgriWasteValue», dont le cœur est la transformation de ces sous-produits. Symboliquement, c’est au cœur d’un domaine viticole, le Chant d’Éole à Quévy, que l’événement de lancement a eu lieu ce mercredi en présence de spécialistes des secteurs concernés.

C’est quoi? Le projet, soutenu par l’Union européenne, vise à transformer les sous-produits et résidus agricoles des régions du nord-ouest de l’Europe en composés bioactifs afin de les utiliser dans des secteurs industriels clés tels que la cosmétique et la nutraceutique (produits à base d’aliments vendus sous forme de comprimé), puis, dans une deuxième phase, dans les domaines de l’énergie, de la chimie et de l’agriculture.

Pourquoi? Parce qu’il y a des débouchés potentiellement très lucratifs. Les promoteurs du projet ont souligné que le marché mondial des compléments alimentaires s’élève à environ 121 milliards d’euros, tandis que le marché européen des cosmétiques est évalué à 78,6 milliards d’euros.

«Aujourd’hui, les consommateurs veulent revenir à des produits aussi naturels que possible pour leurs produits cosmétiques et nutraceutiques, dont l’origine des ingrédients est traçable et transparente. Les entreprises doivent donc se réinventer et adapter leur offre en conséquence», ont indiqué les promoteurs.

Le projet, qui regroupe des partenaires belges, néerlandais, suisse, français et allemand, doit permettre la création d’une chaîne de valeurs régionales et durables dans le secteur agroalimentaire et de renforcer la compétitivité en Europe.

Il doit aussi permettre aux producteurs locaux de trouver des alternatives pour valoriser économiquement leurs résidus via des entreprises et des partenaires locaux.