Une New Year’s Party avec le Grand Jojo à Aqualibi

Le vendredi 27 décembre, Aqualibi fête le nouvel an avec un peu d’avance en organisant la Splash & Bubbles New Year’s Party, de 19 h à 1 h. Il y aura un concert du Grand Jojo et un DJ-set.

Entre 21 h et 22 h, le plus bruxellois des chanteurs fera chanter et danser les visiteurs du parc aquatique avec ses deux danseuses.

Un buffet à volonté est proposé jusqu’à 23 h, dans une ambiance musicale années 1990 et 2000. La soirée sera clôturée par un DJ set.

Le tout pour 35€ (40€ sur place, entrée comprise et bulles à minuit.