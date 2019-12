Le Cas Pucine, ventriloque étudiante à Bruxelles, remporte «La France a un incroyable talent» 2019

La jeune Capucine Duchamp, alias Le Cas Pucine, a remporté la finale de l’émission de M6 «La France a un incroyable talent» 2019, ce mardi soir.

La ventriloque Capucine s’est imposée face aux douze autres finalistes de l’émission et remporte ainsi le chèque de 100 000€ promis au vainqueur.

Française d’origine, mais «Belge de cœur», comme elle le dit, la jeune de femme de 21 ans se produit sur scène avec sa marionnette Eliott dans un numéro de ventriloquie, très rare pour une femme francophone.

Et la gagnante de la saison 14 de #LFAUIT est… ?🏆 Le Cas Pucine !!! 🏆? BRAVO ! 👏 RT pour la féliciter !!! #LFAUIT pic.twitter.com/UKTOz50TpV

Elle a épaté le jury depuis son premier passage. En finale, elle a notamment repris la chanson «Comme des enfants» de Cœur de Pirate, en duo avec sa marionnette dragon.

Eliott et Le Cas Pucine : on les aime encore plus fort 🎶 #LFAUIT pic.twitter.com/5s7p8WJ7zL