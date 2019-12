Huy-Waremme: les lignes de bus Cintra à l’arrêt aujourd’hui... et les étudiants?

Les chauffeurs de bus Cintra (Keolis) sont à l’arrêt aujourd’hui, faute d’être entendus. Une grève qui tombe mal en ce début de période d’examens.

C’est un ras-le-bol général qui a poussé les chauffeurs de la société Cintra (Keolis), sous-traitant du TEC, à ne pas prendre la route ce matin, ceci avec le soutien de la FGTB et de la CSC. Depuis le 1er août, le TEC a modifié les pratiques, les rôles, les roulements dans la gestion du travail et a imposé un changement important des habitudes au personnel de son sous-traitant. «Ces conditions ont fait gonfler le taux d’absentéisme dans la boîte. Le personnel restant essaye tant bien que mal d’assurer le travail et de compenser ce manque d’effectif. Mais aujourd’hui, les agents sont exténués, explique Bruno Belluz, secrétaire permanent au syndicat CSC service public. Et par-dessus tout, lorsque le service n’est pas assuré, ici à cause des décisions du TEC, ce dernier sanctionne et met des amendes à Cintra.»

Qu’attendent les syndicats et le personnel? C’est surtout l’inaction face à cette situation et les pressions que la société Cintra effectue sur le personnel qui attisent la colère des chauffeurs. «Vu que le TEC donne des amendes lorsque les services ne sont pas assurés, Cintra, au lieu d’ouvrir le dialogue avec le TEC, fait pression sur le personnel restant. On veut que Cintra interpelle le TEC pour lui faire comprendre la situation.» Les négociations sont actuellement en cours.

Et les étudiants, dans tout ça? À l’heure d’écrire ces lignes, rien n’est certain quant à la reprise du travail par le personnel de Cintra dans les prochains jours. «Tout dépendra du résultat des négociations. Mais une chose est sûre, les bus ne quitteront pas le dépôt de Landen ce mercredi.»