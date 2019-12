Investir dans la sardine au Grand-Duché

Au Grand-Duché, étrange idée proposée par la start-up MySardines, qui souhaite faire de la sardine la base de sa monnaie virtuelle.

C’est un projet un peu loufoque qui vient de sortir de sa boîte et qui consiste à investir dans les sardines. Depuis aujourd’hui, il est possible d’investir dans une nouvelle monnaie virtuelle, le «sard», par l’intermédiaire de la start-up luxembourgeoise MySardines. Le concept est simple et complexe à la fois. Explications.

Créée il y a un an, la start-up MySardines propose d’acheter des «SardineCoins», appelés «sard», comme on pourrait le faire avec des bitcoins ou toute autre monnaie virtuelle. À la différence du bitcoin, qui est basé sur le «minage» informatique et sur l’offre et la demande, le «sard» se base sur une boîte de sardines millésimée et sur l’offre et la demande.

Plus simplement encore, la boîte de sardines physique devient dès lors une valeur refuge, comme c’est le cas avec l’or. La sardine étant un produit de luxe se bonifiant avec les années. «Avec MySardines, nous ne faisons pas de spéculation. Une personne qui investit dans un SardineCoin investit physiquement dans des boîtes de sardines millésimées», explique Charlotte Ripetti, CEO et fondatrice de MySardines.

Mais pourquoi la sardine?

«C’est un produit très intéressant. On ne parle pas des boîtes de sardines des supermarchés, mais bien des boîtes de sardines millésimées et d’exception produites en nombre réduit par les grandes conserveries en France, au Portugal et au Maroc. Il faut savoir que ces boîtes de sardines prennent de la valeur chaque année et peuvent prendre jusqu’à 30% avec le temps. À titre d’exemple, ce week-end, une boîte de sardines de 2005 s’est vendue sur ebay à 56 euros pour un achat de départ à 2 euros il y a 14 ans», assure Charlotte Ripetti.

Donc, concrètement, une personne investissant 100 euros dans MySardines investit dans une boîte de sardines millésimée, boîte qui prend de la valeur au fil des années du fait de la rareté du produit et de sa bonification gustative au fil des ans. «Les boîtes sont conservées par nos soins et ce sont des produits très recherchés au fil du temps par les grands chefs, au même titre que les grands vins», souligne Charlotte Ripetti.

En échange de son investissement, l’investisseur reçoit des SardineCoins pendant que MySardines conserve précieusement les boîtes de sardines. Là encore, on peut retrouver le même schéma lorsque l’on investit dans de l’or. L’investisseur, par la suite, pourra soit utiliser ses SardineCoins pour payer avec cette monnaie virtuelle comme avec le bitcoin, soit vendre ses SardineCoins. «MySardines ne versera pas de cash contre des SardineCoins. Par contre, on versera l’équivalent en boîtes de sardines millésimées, si l’investisseur le souhaite, en échange de ses SardineCoins», avertit Charlotte Ripetti.